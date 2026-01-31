我的頻道

聯合國秘書長催會員國繳會費 稱財務瀕臨崩潰

醫療費用飆升 聯合健保：自歐記健保獲利將退還客戶

35歲成Fed史上最年輕理事 揭秘華許背後的超強人脈

編譯葉亭均／綜合外電
華許（Kevin Warsh）獲得川普總統青睞，被選定為下任聯準會（Fed）主席。（路透）
華許（Kevin Warsh）究竟如何獲得美國總統川普青睞，被選定為下任聯準會（Fed）主席？除了面試時向川普表態支持降息、曾任Fed理事的經歷有助維持央行獨立形象外，華許在政經界擁有超強人脈、岳父是共和黨重量級金主，再加上華爾街多位大佬背書，讓他得以從一票人選中脫穎而出。

美媒報導，知情人士透露，在川普2024年11月當選總統不久後，華許就前往海湖莊園爭取財政部長一職。但當時川普就向華許說，「你是我的Fed主席人選」。

在宛若真人實境秀「誰是接班人」的遴選過程中，華許一度面臨川普心腹、白宮國家經濟會議主席哈塞特的激烈競爭。不過，無論在經歷或人脈方面，華許都擁有哈塞特所沒有的優勢。

首先，華許在35歲就成為Fed史上最年輕理事，2008至2009年金融危機期間，協助時任主席柏南克規畫銀行紓困與市場穩定措施，是Fed與華爾街之間的重要溝通橋梁。川普更在首任總統期間遴選Fed主席時，就曾面試過華許，只因考量他當時僅47歲太年輕，而選擇了鮑爾。華許2011年離開Fed後，加入史丹佛大學胡佛研究所，2019年接任電商巨頭酷澎（Coupang）董事。

再者，華許多年來經營出龐大的關係網，涵蓋企業執行長、金融界重量級人物，以及共和黨建制派核心人物。他正是憑藉這張人脈網絡，始終留在競逐名單中。再加上他是「雅詩蘭黛集團金龜婿」，岳父為雅詩蘭黛現任掌門人勞德爾（Ronald Lauder），而勞德爾是共和黨重量級金主，也是川普多年的舊識，無疑幫華許大大加分。

華許更有利的王牌，是華爾街大佬相挺。知情人士轉述，去年12月在紐約一場私人會議上，摩根大通執行長戴蒙表示，華許會是一位出色的Fed主席；傳奇投資人朱肯米勒也向華爾街盟友表明，希望華許出任Fed主席，而朱肯米勒是華許的商業夥伴，也是現任財政部長貝森特的導師。

隨後，華爾街內部人士開始致電政府官員，積極為華許遊說，明確目標就是把哈塞特擠出競逐行列。據知情人士透露，這場遊說的核心論點是哈塞特與川普過於親近，難以在債券市場中建立一位「獨立」Fed主席應有的公信力。

最重要的，據知情人士透露，川普直接問華許，若由他掌舵央行，是否能信任他支持降息。華許向川普表明，他會支持調降利率。川普在12月受訪時說，「我問他怎麼看，他認為必須降息」。這場訪談成為轉捩點，川普開始暗示華許已成為新寵。

