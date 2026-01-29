能捐慈濟的錢變少？ 長年支持慈濟印尼首富身價蒸發90億

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
長年支持慈濟慈善事業的印尼首富彭雲鵬，旗下的能源與礦業公司股價重挫，身價蒸發約90億美元，原因是MSCI指數公司質疑印尼上市企業的價值是否真如股價所反映；其他印尼富豪也受累，整體財富損失近220億美元。

彭博資訊報導，MSCI質疑印尼的股東申報規定，認為持股結構不透明恐引發不當交易行為，這是對印尼等亞洲企業持股集中的最新疑慮。這些持股支持了印尼等亞洲富豪的財富。

MSCI公司將凍結對印尼指數的調整，並示警若持股結構不透明5月前未獲改善，將採取更多行動。消息一出，拖累雅加達綜合指數28日收盤重挫逾7%、29日盤中更一度重挫逾10%，但收盤跌幅收斂至1%。

馬來亞證券主要經紀業務交易主管霍沙尼說，「MSCI的凍結是一記警鐘」，若印尼證券主管機關能改進，「情勢將迅速降溫，否則市場要求的風險溢酬會持續偏高」。

彭雲鵬對旗下能源業者巴里多太平洋集團的持股比重達71%，對煤礦與金礦商Petrindo Jaya Kreasi的持股比率高達84%，這兩家公司28日分別挫跌近15%與12%。

投資人多年來呼籲印尼收緊申報規定，多數印尼上市企業由一人、寥寥數人、或實體所掌握，僅少數股票自由流通。這種現象可能導致股價沒來由大幅震盪。

印尼 慈濟

