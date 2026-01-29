金價還會漲嗎？小摩：有望衝上8,500美元 但短線已超買

我的頻道

編譯湯淑君／綜合外電
高盛上周剛把金價年底目標價從每英兩4,900美元上調到5,400美元，結果才七天就被跨越。(美聯社)
金價最近漲得有多兇？高盛上周剛把年底目標價從每英兩4,900美元上調到5,400美元，結果，短短七天內，金價就飆破這個價位。摩根大通預測，在散戶投資人接棒力捧下，金價可望衝上8,500美元。

國際金價29日漲破每英兩5,500美元，幾乎比一年前價位翻倍。多重因素協力助攻，包括地緣政治緊張情勢升高、美國聯準會（Fed）獨立性受威脅，都為所謂「美元貶值」交易推波助瀾，進一步給金價漲勢添加柴火。

景順日本除外亞太區主管漢米爾頓指出，金價最近大漲「反映多股力量罕見地連成一氣，並非單一因素催動」。他說，金價近日來一連攻克5,000、5,300、5,000和5,500美元關卡，速度之快「凸顯市場對傳統政策工具的信心迅速瓦解」。

事實上，在2022年俄羅斯侵略烏克蘭後，金價漲勢就已展開。各國央行開始加快腳步分散外匯存底，降低美元資產比重，並轉入經濟制裁鞭長莫及的黃金。去年4月初川普2.0宣布「解放日關稅」後，引爆美元賣壓，美元轉弱、利率降低和美股估值已高的顧慮，在在推升金價。

民間投資人若增持 金價上看8,500美元

摩根大通全球市場策略師帕尼吉佐格魯在最新發表的研究報告中指出，最近盛行以黃金局部取代債券、納入平衡型投資組合的說法，因為在政策不按牌理出牌的川普主政下，市場普遍認為，美國通膨與貨幣貶值風險，已超過經濟衰退風險，所以此時買黃金避險比買公債更有理。眼見川普對付委內瑞拉和格陵蘭，矛頭似乎又對準伊朗，讓黃金的避險買盤一波接一波。

因此，假設未來數年，民間投資人把較長天期的債券換成黃金，讓黃金占投資組合資產配置比重從目前的3%提高到4.6%，據帕尼吉佐格魯估計，這意味金價理論上可望衝上每英兩8,000至8,500美元。

不過，帕尼吉佐格魯認為，金價航向8,500美元的過程中可能歷經一些風浪，畢竟目前不論是黃金或白銀，都已顯得「超買」。他說：「這升高金銀短線獲利了結或均值回歸的風險。」

彭博策略師雷諾茲說，現貨金價本月來漲幅直逼30%，銀價更飆漲逾60%，這兩種貴金屬漲升曲線之陡，史上罕見，令人憂心漲勢難以為繼。

目前金價的相對強弱指標（RSI）已飆破90，銀價的RSI現在約84，都遠高於70，顯示已嚴重「超買」，接下來漲勢可能停頓或甚至回檔。

