快訊

中國女留學生告英警強姦 事件反轉…她被判6年

H-1B更難抽？申請人與雇主應把握關鍵規畫時機

奢侈品產業今年拚重返成長 端看「這2股力道」能否撐場

編譯吳孟真／綜合外電
強勁的股市表現和部分品牌湧入新一波創意人才，有望為奢侈品產業今年重返成長創造條件。(美聯社)
強勁的股市表現和部分品牌湧入新一波創意人才，有望為奢侈品產業今年重返成長創造條件。(美聯社)

奢侈品產業正寄望富裕的美國消費者在2026年帶動支出復甦，而強勁的股市表現，加上全球部分最大品牌湧入新一波創意人才，為精品業重返成長創造條件。

英國金融時報（Financial Times）報導，去年奢侈品銷售估計陷入停滯，今年銷售成長預料回彈至個位數中段。巴克萊（Barclays）分析師預測，該產業今年自體成長率將達5%至6%；滙豐（HSBC）分析師預測將達6.5%。

滙豐指出，今年產業成長動能將來自銷量增加，而非漲價，為數十年來首見。品牌在疫後榮景期間大幅漲價，去年開始放緩步調，而新一波創意人才也為產品線注入新視角，例如迪奧（Dior）創意總監安德森（Jonathan Anderson）和香奈兒（Chanel）藝術總監布雷吉（Matthieu Blazy）等。這兩項因素結合，預料提振銷售。

奢侈品產業財報季本周登場，巴克萊分析師瑪喬（Carole Madjo）預期，美股強勁走勢今年將促使奢侈品支出增加。滙豐估計，今年對美國消費者的奢侈品銷售成長率，將由去年的2%加速至8%。

瑪喬表示，「奢侈品公司感受到，如今財富效果與奢侈品支出的連動關係更明顯」，去年脫節的部分原因在於川普關稅政策所帶來的干擾效應，但這種脫節現象正逐漸消退，而難以預測的政治環境對美國消費者「愉悅感受」的影響也減弱。

在此同時，投資人也可望受惠於主要奢侈品集團推動的減支舉措和資產組合重整。上周，路易威登（LVMH）宣布出售在中國的旅遊零售業務，瑞士歷峰集團（Richemont）也出脫旗下腕表品牌名士表（Baume & Mercier）。

不過，去年第4季財報季恐難提供明確復甦跡象，因2024年底美國大選後曾出現短暫的消費反彈，企業將面臨嚴峻的比較基期。奢侈品龍頭路易威登（LVMH）定於27日公布上季財報，Visible Alpha分析師估計，該公司該季自體成長將接近零，時尚和皮件部門預料下滑3.25%。

然而，市場對於業績反彈仍存疑慮。其中，中國市場需求短期內重返過去高峰的跡象仍不明顯；奢侈品集團也正面臨贏回較低收入客群的挑戰。儘管各品牌正將重心轉回價格較親民的產品線，以吸引消費者回流，分析師警告，美國日益「K型化」的經濟，恐危及奢侈品牌試圖重新吸引更多「仰慕型」消費者的努力。

低收入 LVMH 美國大選

上一則

頂住川普降息壓力 聯準會料維持利率不變

