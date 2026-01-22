這家公司股東很開心 員工很擔心

我的頻道

編譯廖玉玲／綜合外電
現代汽車集團在年初的CES展上發表最新的人形機器人，預定兩年後部署在旗下工廠。 路透
南韓現代汽車股價22日收盤下跌近4%，但稍早一度飆漲6.6%，再創新高。該公司股價今年來屢創新高，且不到一個月累計漲幅高達80%，狠狠輾壓韓股大盤KOSPI指數的17.5%漲幅，本周市值甚至一度超越美國通用汽車（GM），躍居全球第四大車廠，主要是該公司預定從2028年開始部署人形機器人，但根據路透看到的一份內部函件，這對公司勞工來說卻不是一個好消息。

路透報導，工會要求公司，不得在未經工會同意的情況下部署人形機器人，這種機器人將帶來「就業衝擊」。工會在信函中表示：「請記住，如果沒有勞資雙方的協議，就不能部署任何一個使用新科技的機器人到工作場所。」

現代集團在本月稍早舉行的拉斯維加斯CES科技大展上，發表Atlas人形機器人，加上與輝達和Google的合作，令投資人對該集團的機器人技術進展大為振奮。Eugene投資與證券公司分析師表示，投資人對現代的看法已經改變。現代的機器人與自駕車計畫有助於公司洗刷落伍的形象，而且股價本益比仍偏低，因此還有進一步上漲空間。

KB證券分析師Kang Seongjin表示，現代汽車是目前在實體AI（physical AI）市場唯一能與特斯拉競爭的公司，其機器人事業將在提高生產力方面帶來轉捩點。他已把現代的目標價提高到80萬韓元。現代汽車22日收在53.6萬韓元。  

