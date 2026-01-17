我的頻道

墨比爾斯繼續看好台股 示警金價已漲太高 要留意美元反彈

編譯黃淑玲／綜合外電
新興市場資深投資人墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）
新興市場資深投資人墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）

有「新興市場教父」之稱的投資老將墨比爾斯（Mark Mobius）認為，黃金歷經歷史性大漲之後，已變得欠缺吸引力了。他警告，美元可能出現反彈，讓貴金屬跌價。不過市場上許多人目前仍舊篤定看好黃金前景。

股市布局方面，墨比爾斯持續看好包括台股在內的多個亞洲國家股市。

墨比爾斯16日在彭博電視的訪談中說：「我肯定不會在這個價位進場。」他表示，如果金價比現在的水準低20%的話，他才會考慮投資黃金。

他提到，有預測指美國經濟可能轉好，美元因而有機會比今天的價位更強，這種轉變將削弱貴金屬的吸引力。

黃金剛剛經歷自1979年以來表現最好的一年。這波漲勢主要受到各國央行購買黃金、利率走低，以及投資人參與「貶值交易」（debasement trade）的推動。貶值交易是基於對政府債務攀升的擔憂，預期法定貨幣將走弱，投資標的因而遠離政府債券與貨幣，轉向黃金等較為安全的資產。

許多投資人現在仍正面看待黃金前景，理由是推動金價在去年上漲的大多數因素，仍然存在。

墨比爾斯表示，對全球投資人而言，亞洲新興市場當中的台灣、中國、印度、南韓的股市，在區域內最具吸引力。中國股市這波上漲看起來具有持續性，因為在科技領域大有進展。

這位持續投資新興市場約30年的知名投資人說：「中國現在的目標，是想在高階晶片以及各類人工智慧（AI）技術上超越美國。資金正流向這個方向，而不是流向消費者相關領域。」

他對印度股市持續看好，主要是印度政府正提高支出與投資，特別是在科技產業方面。

