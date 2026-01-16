我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬查多轉送和平獎章給川普 學者批不尊重諾貝爾獎

前亞州聯邦參議員席納瑪遭控與保鑣搞婚外情被提告

台美協議拍板 台積電ADR漲逾2%率科技股上攻三大指數齊揚

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股三大指數16日早盤全面上漲，台美貿易協議拍板，台積電ADR漲逾2%。路透
美股三大指數16日早盤全面上漲，台美貿易協議拍板，台積電ADR漲逾2%。路透

美股三大指數16日早盤全面上漲，反映投資人試圖延續前市台積電掀起的漲勢，為本周強勢收官。

道瓊工業指數漲0.07%、史坦普500指數漲0.2%、那斯達克指數揚升近0.5%、費城半導體指數漲近2%。

台積電ADR與輝達延續昨日漲勢，早盤分別上漲逾2%與1%，部分得益於於台美貿易協議拍板、台灣晶片廠與科技業者將在美國投資至少2,500億美元的晶片產能。台積電15日公布的亮眼財報，重燃市場對人工智慧的熱情。

Raymond James投資長亞當在的CNBC節目表示：「基本面真的相當健康。你看到的是高於平均水準的獲利成長、利潤率與營收表現，而且聯準會今年很可能降息，這些全都是正面因素。」

不過，亞當也說，他仍對2026年的展望仍抱持些許審慎態度。他指出，市場漲勢面臨的風險包括估值偏高，導致對任何利空消息特別敏感；此外，散戶投資人目前持有的股票部位已達歷史高點，美國也正準備迎來期中選舉，這可能加劇市場波動。

另外，為化解民眾對於資料中心用電推升電價的憂慮，美國總統川普16日將在白宮舉行活動，將與多州州長簽屬電價協議，迫使資料中心營運商負擔更高的擴張電網成本。消息引發電力公司股價下跌。

台積電 期中選舉 費城

上一則

HBM需求熱 三星晶片員工領6個月績效獎金 SK每人發8.9萬

下一則

法新社調查：中國去年經濟成長率恐僅4.9% 創35年新低

延伸閱讀

美股收高 財報提振銀行股 小型股繼續跑贏

美股收高 財報提振銀行股 小型股繼續跑贏
科技股回落加國安管制疑慮 那斯達克創近一個月最大跌幅

科技股回落加國安管制疑慮 那斯達克創近一個月最大跌幅
川普擬設信用卡利率上限引發金融股恐慌 晶片股逆勢走強支撐那指

川普擬設信用卡利率上限引發金融股恐慌 晶片股逆勢走強支撐那指
史坦普500、費半再創新高 Fed獨立性風險未撼動市場

史坦普500、費半再創新高 Fed獨立性風險未撼動市場

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27
美國去年上半年加密幣ATM的詐騙損失高達2.4億美元，已促使部分決策者尋求禁止措施。（路透）

詐騙猖獗...損失金額高達2.4億美元 美加密幣ATM走入歷史倒數中

2026-01-11 08:10

超人氣

更多 >
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人