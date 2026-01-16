HBM需求熱 三星晶片員工領6個月績效獎金 SK每人發8.9萬

我的頻道

編譯易起宇／綜合外電
在HBM等事業成長帶動下，三星半導體部門員工今年將獲得相當於年薪47%的績效獎金。 路透
在HBM等事業成長帶動下，三星半導體部門員工今年將獲得相當於年薪47%的績效獎金。 路透

南韓三星電子16日敲定各部門的績效獎金發放辦法。在通用DRAM和高頻寬記憶體（HBM）事業成長帶動下，半導體部門員工今年將得到相當於年薪47%的績效獎金。對手SK海力士也受益於HBM熱潮所締造的破紀錄獲利，每名員工估將得到逾1.3億韓元（約8.9萬美金）的績效獎金。

朝鮮日報報導，三星16日下午向員工宣布，已敲定各部門的2025年超額獲利獎勵發放率，發放日期為本月30日。達成績效目標的部門將撥出最多20%的超額獲利作為獎金，最高發放相當於員工年薪50%的獎金。

負責三星半導體事業的裝置解決方案（DS）部門，今年發放率為47%，遠高於去年的14%，這似乎是受到通用DRAM和HBM事業展現成長的影響，代工事業去年也和特斯拉簽訂歷來最大的22.8兆韓元供應合約。

三星負責手機事業的裝置體驗（DX）部門則得到最高的50%發放率，主因是去年Galaxy S25和Fold 7系列的銷售表現暢旺。

另一方面，據Business Korea報導，證券業預估，在HBM熱潮帶動下，SK海力士去年營業利益達到將近45兆韓元。而根據海力士勞資雙方去年稍早談判達成的共識，將使用營業利益的10%做為績效獎金。粗略估算下來，這代表每名員工預估可抱回約1.35億韓元的績效獎金。

同時，根據報導，SK海力士15日已通知員工，今年將再度實施和去年一樣的「股東參與計畫」，參與計畫的員工可選擇把最高50%的績效獎金改以庫藏股形式持有。若員工持有這些股份滿一年，公司將加發持股價值15%的現金給員工。

舉例來說，若參加計畫員工的績效獎金為1億韓元，並選擇把最高50%的獎金換成股份，那將會得到價值5,000萬韓元的股份。若這些股份持有滿一年，公司將額外付給員工750萬韓元獎金。

