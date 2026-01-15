韓元再走貶 南韓進退兩難

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
韓元走貶令首爾當局高度警惕，但面臨政策空間受限的現實。路透
美元近期走勢疲軟，但韓元貶勢更急，目前已逼近2007-2009年全球金融危機，以及1997年亞洲金融風暴時期的水準，後者曾迫使南韓向國際貨幣基金（IMF）求援，至今留下深刻陰影，當局資本外流風險格外警覺。

過去半年，韓元兌美元已貶值約7%，是區域內表現最差的貨幣之一。此一跌幅與日圓相去不遠，日圓走弱一直是日本的主要焦慮來源，促使日本政府自2022年以來多次進場干預。為穩定匯率，南韓政府已要求退休基金賣出美元、鼓勵大型企業把海外收益換回韓元，並警告市場勿測試官方底線。

美國財長貝森特也罕見表態，指近期韓元貶值與南韓穩健的經濟基本面並不相符，並強調外匯市場出現過度波動並不可取，為韓元帶來短暫支撐。

韓元兌美元匯價報1,470.75，較前一交易日收盤1,464.70下跌0.41%，持續測試當局的容忍區間。

問題在於，南韓正同時推動更深層的金融開放。政府宣布7月起開放外匯24小時交易，並放寬離岸交易規定，以爭取MSCI調升為已開發市場。這些改革有助提升韓元的國際地位，卻也意味短期內可能加劇匯率波動，讓當局的調控面臨更複雜的挑戰。

這凸顯出中等規模的經濟體在全球格局中的艱難處境：南韓難以像美國或中國那樣有足夠的體量和籌碼，選擇性地擁抱全球化。此外，韓元疲弱有部分源自國內因素。其中包括高房價推動年輕世代與散戶將資金轉向海外，去年大量湧至美國資產；而政府承諾美國的3,500億美元投資基金，也進一步壓抑對韓元的需求。

