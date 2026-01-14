我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：美國一定要掌握格陵蘭 不然會被中、俄搶走

中國去年貿易順差近1.2兆美元 續創紀錄

英特爾和超微為什麼大漲？

編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾（Intel）周二大漲，有分析師認為這家晶片大廠在伺服器 CPU 以及晶圓代工方面頗有長進，也看好英特爾和超微（AMD）都會因為超大規模資料中心業者（hyperscaler）的需求而受益。

券商KeyBanc將英特爾股票調高至「加碼」（overweight）。雖然英特爾在過去一年表現不錯，但大多和人工智慧（AI）實力無關。KeyBanc分析師認為，這種情況可能正在改變。

KeyBanc分析師John Vinh周一指出，英特爾最近從 AI 熱潮中獲益更多，他觀察到英特爾今年的伺服器CPU幾乎已經售罄。隨著大型雲端業者在資料中心擴建的支出不斷增加，他預計這股「強勁順風」會持續下去。

他表示，由於需求強勁，英特爾已考慮將伺服器CPU的平均售價調漲10%至15%。

這股動能是Vinh將英特爾股票評等從「同於大盤」調高至「加碼」的原因之一。他給了60美元的目標價，較周一收盤44.06美元還有36%的上漲空間。英特爾周二大漲7.3%。

此外，Vinh指出，包括亞馬遜AWS、Google和Meta在內的超大規模資料中心業者，目前都在評估將英特爾的 EMIB-T進階封裝技術，用於自研晶片計畫。

Vinh認為英特爾的AI策略「還在萌芽階段」，但他認為EMIB-T的進展可能成為股價動因。

他也表示，英特爾在18A製程的進展，「足以說服我們，它確實有實力成為業界的晶圓代工二哥，領先三星」。Vinh提到，18A的良率已提升至60%以上，且「足以量產」代號為Panther Lake的Core Ultra第3代系列處理器。

儘管比起台積電（台積電的 2 奈米製程良率已達70%至80%），英特爾技術不是「頂尖」，但Vinh指出，60% 的良率已讓英特爾處於有利位置，足以從三星電子手中奪下二哥寶座，他說三星的良率還不到40%。

同時，負責晶片製造的英特爾晶圓代工服務（IFS）已成功拿下蘋果這個大客戶。Vinh表示，蘋果將在18A製程使用於 MacBook 和 iPad 的入門款 M 系列處理器，預計明年開始生產。

他進一步表示，兩家公司似乎也在討論利用英特爾即將推出的14A製程，生產用於 iPhone的入門款A系列晶片，最快可能在 2029 年投產。

英特爾股價去年飆漲 84%，2026 年開局至今又上漲 27%。以今年以來的表現來看，英特爾在標普 500 指數中排名第三。

此外，KeyBanc 將超微目標價調高至270美元，這表示還有30%的上漲空間。超微股價過去一年大漲77%。受此消息激勵，超微周二股價大漲6.4%。

Vinh也表示，超微今年的伺服器CPU也幾乎售罄，且也考慮漲價。

Vinh預計，超微 AI 圖形處理器（GPU）今年將創造營收約140 億至150億美元，主要受惠於上半年對MI355 GPU 的需求，以及下半年MI455 GPU的「大幅量產」。

英特爾 超微 AI

上一則

怕惹「他」生氣？紐國央行聲援鮑爾被自家外長批評 日銀一理由未簽署

下一則

外資唱多 料中國今年股匯雙升

延伸閱讀

川普擬設信用卡利率上限引發金融股恐慌 晶片股逆勢走強支撐那指

川普擬設信用卡利率上限引發金融股恐慌 晶片股逆勢走強支撐那指
英特爾本周飆逾15% 華爾街潑冷水：都散戶在瘋股價難撐住

英特爾本周飆逾15% 華爾街潑冷水：都散戶在瘋股價難撐住
川普晤陳立武：讚尖端晶片製造回流 稱投資英特爾大賺數百億美元

川普晤陳立武：讚尖端晶片製造回流 稱投資英特爾大賺數百億美元
英特爾拉出一根紅K引爆想像：AI資金開始轉向CPU？

英特爾拉出一根紅K引爆想像：AI資金開始轉向CPU？

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
泰勒絲戴著Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）

泰勒絲帶動正裝表風潮 名貴腕表二手行情攀兩年新高

2026-01-08 02:20
輝達執行長黃仁勳5日在年度消費電子展（CES 2026）前舉行的「Nvidia Live at CES 2026」發言。(路透)

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

2026-01-06 21:16

超人氣

更多 >
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報

13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報
CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置