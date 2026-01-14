英特爾和超微為什麼大漲？

英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾 （Intel）周二大漲，有分析師認為這家晶片大廠在伺服器 CPU 以及晶圓代工方面頗有長進，也看好英特爾和超微 （AMD）都會因為超大規模資料中心業者（hyperscaler）的需求而受益。

券商KeyBanc將英特爾股票調高至「加碼」（overweight）。雖然英特爾在過去一年表現不錯，但大多和人工智慧（AI ）實力無關。KeyBanc分析師認為，這種情況可能正在改變。

KeyBanc分析師John Vinh周一指出，英特爾最近從 AI 熱潮中獲益更多，他觀察到英特爾今年的伺服器CPU幾乎已經售罄。隨著大型雲端業者在資料中心擴建的支出不斷增加，他預計這股「強勁順風」會持續下去。

他表示，由於需求強勁，英特爾已考慮將伺服器CPU的平均售價調漲10%至15%。

這股動能是Vinh將英特爾股票評等從「同於大盤」調高至「加碼」的原因之一。他給了60美元的目標價，較周一收盤44.06美元還有36%的上漲空間。英特爾周二大漲7.3%。

此外，Vinh指出，包括亞馬遜AWS、Google和Meta在內的超大規模資料中心業者，目前都在評估將英特爾的 EMIB-T進階封裝技術，用於自研晶片計畫。

Vinh認為英特爾的AI策略「還在萌芽階段」，但他認為EMIB-T的進展可能成為股價動因。

他也表示，英特爾在18A製程的進展，「足以說服我們，它確實有實力成為業界的晶圓代工二哥，領先三星」。Vinh提到，18A的良率已提升至60%以上，且「足以量產」代號為Panther Lake的Core Ultra第3代系列處理器。

儘管比起台積電（台積電的 2 奈米製程良率已達70%至80%），英特爾技術不是「頂尖」，但Vinh指出，60% 的良率已讓英特爾處於有利位置，足以從三星電子手中奪下二哥寶座，他說三星的良率還不到40%。

同時，負責晶片製造的英特爾晶圓代工服務（IFS）已成功拿下蘋果這個大客戶。Vinh表示，蘋果將在18A製程使用於 MacBook 和 iPad 的入門款 M 系列處理器，預計明年開始生產。

他進一步表示，兩家公司似乎也在討論利用英特爾即將推出的14A製程，生產用於 iPhone的入門款A系列晶片，最快可能在 2029 年投產。

英特爾股價去年飆漲 84%，2026 年開局至今又上漲 27%。以今年以來的表現來看，英特爾在標普 500 指數中排名第三。

此外，KeyBanc 將超微目標價調高至270美元，這表示還有30%的上漲空間。超微股價過去一年大漲77%。受此消息激勵，超微周二股價大漲6.4%。

Vinh也表示，超微今年的伺服器CPU也幾乎售罄，且也考慮漲價。

Vinh預計，超微 AI 圖形處理器（GPU）今年將創造營收約140 億至150億美元，主要受惠於上半年對MI355 GPU 的需求，以及下半年MI455 GPU的「大幅量產」。