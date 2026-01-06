我的頻道

一洲焦點／川普對委內瑞拉的「門羅主義」 改變全球局勢

1/3民眾支持襲擊委國川普支持率回升…今日你應知道5件事

中國AI模型DeepSeek問世1年 各國政府監管措施一覽

中央社倫敦6日綜合外電報導
中國開發的AI聊天機器人深度求索（DeepSeek）。路透
中國開發的AI聊天機器人深度求索（DeepSeek）。路透

中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）開發的同名AI模型去年1月橫空出世，號稱以低成本匹敵ChatGPT，然而DeepSeek因其安全政策及隱私權保護作法，受到一些國家仔細檢視。

根據DeepSeek自身隱私權政策，其蒐集到的大量個資會儲存在位於中國的電腦中，包括對這個AI程式下達的指令或上傳的檔案。

以下為路透所彙整的各國對DeepSeek所採取行動一覽。

●澳洲

澳洲去年2月初基於安全風險疑慮，禁止所有政府裝置使用DeepSeek。

●捷克共和國

捷克政府去年7月出於資料安全考量，禁止全國公部門使用DeepSeek公司提供的任何服務。

●法國

法國隱私監管機構去年1月表示，將詢問DeepSeek公司以進一步了解其AI系統的運作方式，以及對用戶隱私可能構成的風險。

●德國

德國一名資料保護當局專員去年6月以資料安全疑慮為由，宣布德國政府已要求蘋果（Apple）與谷歌（Google）自其應用程式商店下架DeepSeek。

●印度

印度財政部去年2月初要求員工避免為公務目的使用ChatGPT及DeepSeek等AI工具，因為這類工具對政府文件和資料的機密性構成風險。

義大利

DeepSeek公司原本被控未警告用戶其AI程式可能產出錯誤資訊，義大利市場競爭管理局（AGCM）據此展開調查，並在該公司同意做出有法律約束力的承諾後，於近日結束相關調查。

義大利當局去年1月以缺乏說明如何利用個資的資訊為由，封鎖DeepSeek應用程式。

●荷蘭

荷蘭隱私監管機構去年1月底指出，將對DeepSeek公司的資料蒐集方式展開調查，並敦促荷蘭用戶謹慎使用該公司的軟體。

荷蘭政府發言人7月底宣布，為配合防範有網路攻擊行動國家的政策，政府已禁止公務人員使用DeepSeek應用程式。

●俄羅斯

俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）一名高層告訴路透社，俄國總統普亭（Vladimir Putin）去年2月初已指示該銀行與中國研究人員合作，共同推動AI計畫。

●韓國

韓國資料保護機構去年2月中旬表示，在DeepSeek公司承認未遵守部分個資保護規定後，已暫停國內新用戶下載DeepSeek應用程式。

韓國產業通商部長去年2月稍早也基於安全疑慮，一度禁止員工使用DeepSeek。

不過DeepSeek去年4月底已再度恢復韓國服務。

●台灣

台灣去年2月因認為DeepSeek具有安全風險，禁止政府機關使用其服務，同時對DeepSeek的審查問題以及資料流入中國的風險表達擔憂。

●美國

「紐約時報」（The New York Times）去年4月報導，美國總統川普（Donald Trump）政府正考慮採取限制DeepSeek公司購買美國技術的措施，同時討論禁止美國民眾使用其服務的可能性。

美國9名國會議員去年12月致函戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth），敦促五角大廈將DeepSeek等多間中國科技公司列入涉嫌協助中國軍方的實體名單。

此外，7位共和黨籍參議員去年8月已要求商務部，評估DeepSeek等中國開源AI模型可能構成的資安漏洞。

