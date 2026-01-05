我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵川普猛攻詐欺案？華茲宣布棄選明州州長

特勤局：范斯俄州寓所遭入侵 一嫌被捕

能源股領漲 馬杜洛遭逮 油市卻沒反應 台積ADR漲1.8%

編譯易起宇／綜合外電
美股5日早盤在能源股帶動下上漲，儘管美國襲擊委內瑞拉，並逮捕總統馬杜洛，卻並未引發投資人太多擔憂。 美聯社
美股5日早盤在能源股帶動下上漲，儘管美國襲擊委內瑞拉，並逮捕總統馬杜洛，卻並未引發投資人太多擔憂。 美聯社

儘管美國上周末襲擊委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛，美股5日早盤仍上漲，主因是原油價格並未展現太多反應，且投資人預期這項動作不會造成太大的地緣政治衝突。受益最大的能源股領漲，黃金和比特幣價格也上漲。

道瓊工業指數5日早盤上漲527點，或1.1%；史坦普500和那斯達克指數分別漲0.5%和0.6%；費城半導體指數大漲1.6%；台積電ADR大漲1.8%。

在逮捕馬杜洛的隔天，美國總統川普4日表示，如果當地政府的剩餘成員不願配合他的「修復」該國努力，美國將有可能發動第二波攻擊。

投資人押注這項對抗委國領導權的行動，將使美國企業更有權限提取該國的全球最大石油蘊藏，雖然川普表示，美國對委國石油的禁令目前仍全面生效。

由於在委國已經擁有市場，雪佛龍（Chevron）被視為這場行動的最大受益者，該公司5日早盤大漲4.5%，埃克森美孚（Exxon Mobil）則上漲1.6%。在國際油市方面，西德州原油上漲1%至每桶約58美元，布蘭特原油則漲0.9%至約61美元。

eToro全球市場分析師Lale Akoner表示：「這或許是一個地緣政治衝擊，但對市場而言不是一次油價地震...大部分的中斷風險都已反映到價格，這將是一次緩慢發展的結構變化，而不是持續油價變動的導火線。」

而在其他類股，隨著比特幣價格上漲至逾三周高點，加密幣相關股票早盤也上漲。Strategy大漲4.7%，Riot Platforms漲3.6%，Coinbase則漲4.9%。

本周投資人將關注一系列勞動市場報告，包括9日的非農就業報告，這可能影響聯準會（Fed）2026年的貨幣政策。據LSEG彙整數據，市場預期Fed今年將寬鬆約60個基點。

油價 石油 馬杜洛

上一則

馬杜洛被捕時身上Nike運動套裝帶動搜尋量大增 網友稱已賣到缺貨

下一則

保時捷傳售布加迪股份 埃及富豪將入主超跑王國

延伸閱讀

委內瑞拉總統馬杜洛 搭直升機被押往紐約市受審

委內瑞拉總統馬杜洛 搭直升機被押往紐約市受審
馬杜洛被捕時身上Nike運動套裝帶動搜尋量大增 網友稱已賣到缺貨

馬杜洛被捕時身上Nike運動套裝帶動搜尋量大增 網友稱已賣到缺貨
馬杜洛被捕 正反派都上街頭 曼達尼譴責川普政府

馬杜洛被捕 正反派都上街頭 曼達尼譴責川普政府
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班