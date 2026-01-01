AI榮景造就新一波億萬富豪：來自小型初創公司、迅速致富、未滿40歲

我的頻道

AI造就新億萬富豪：不到40歲、小初創公司、迅速致富

LIRR票價1月4日起調漲 地鐵公車單程3元

記者顏伶如／即時報導
人工智慧(AI)榮景造就了一批來自小型初創公司的億萬富翁，未來可能成為矽谷重量級人物。(路透資料照片)
人工智慧(AI)榮景造就了一批來自小型初創公司的億萬富翁，未來可能成為矽谷重量級人物。(路透資料照片)

紐約時報報導，如同過去幾波科技熱潮，如今人工智慧(AI)榮景造就了一批來自小型初創公司的億萬富翁，未來可能成為矽谷重量級人物，透過投資帶動科技發展；這些新興億萬富豪的共同點還包括迅速致富、年齡在40歲以下、絕大多數是男性。

拜人工智慧之賜晉身億萬富豪的實例，包括資料標註(data-labeling)新創公司Scale AI創辦人郭如意(Lucy Guo)與汪滔(Alexandr Wang)，臉書(Facebook)母公司Meta在2025年6月宣布投資143億元。共同研發出AI程式碼編輯器Cursor的特魯爾(Michael Truell)、阿西夫(Sualeh Asif)、朗內馬克(Arvid Lunnemark)，由於公司融資2025年獲得270億資金，同時成為億萬富豪。

矽谷創投公司Sapphire Ventures合夥人達斯(Jai Das)說，新誕生的AI億萬富豪好比1890年期間「鍍金時代」(Gilded Age)的鐵路大亨，可是初創公司表現若不如預期，財富可能快速流失。

達斯表示，問題在於目前成立的初創公司當中，哪幾家將能繼續存活，「這些創辦人裡有誰將成為真正的億萬富豪，而不是只有帳面上的億萬身價」。

馬斯克(Elon Musk)花了數年時間才成為億萬富豪，相較之下，前任OpenAI科技長穆拉提(Mira Murati)2025年2月宣布創立AI新創公司Thinking Machines Lab，在還沒有發布任何單一產品的情況下，公司市值到了6月已經達到100億。

39歲的OpenAI共同創辦人蘇茨克維(Ilya Sutskever)2024年6月創立新創公司Safe Superintelligence，在還沒有推出任何產品的情況下，市值已經來到320億元，在2025年募得資金20億。

39歲的艾德卡克(Brett Adcock)在2022年創立機器人初創公司Figure AI，目前個人淨資產約195億元。

31歲的Perplexity執行長史林尼瓦斯(Aravind Srinivas)同樣在2022年創立公司，如今市值200億。

AI初創公司累積財富相當快速，總部位於舊金山的Harvey在2025年2月、6月、12月三度募資，每次都讓公司市值飆升，從年初的30億元增加到年底時的80億元，30歲創辦人温伯格(Winston Weinberg)與34歲創辦人裴瑞亞(Gabe Pereyra)身價水漲船高。但溫柏格說，對於致富沒有想太多，「數十億只是紙上而已」。

AI 矽谷 人工智慧

