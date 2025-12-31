解讀2025年市場大事 推敲對明年的影響

回顧2025年市場的五件大事。(路透)

2025年即將畫上句點，以下是今年的五件大事，以及對明年的可能影響。

貿易恐慌

川普 「美國優先」政策成為2025年市場的主要推手，他兌現競選承諾，從自由貿易轉向「公平」貿易。據貝克-布魯姆-戴維的模型， 川普在4月4日「解放日」宣布全面開徵關稅 後，美國貿易政策的不確定性達到歷史新高，此後雖有所回落，但仍處於歷史高點，幾乎是川普第一任期最高值的兩倍。

關稅重登高點

美國進口商品的平均有效關稅，去年此時約為2.5%，現在則為17%，寫1935年以來最高，並為30多年來美國稅收占國內生產毛額（GDP）比例的最大增幅。

令許多人驚訝的是，雖然美國貿易策略出現巨大變化，但美國經濟及世界各地經濟表現出驚人的適應力，美國第3季GDP成長年率高達4.3%。消費者和企業在2026年能否保持此種韌性，仍是未知數。

美元災難之年

華爾街分析師2025年初的共識是，「美國例外論」與川普政府推動製造業回流，會吸引全球資本湧入，帶動美元走強。但衡量美元兌一籃子主要貨幣的美元指數，下跌約10%。截至6月底該指數走低12% ，為50多年前自由浮動匯率制度實施以來，最糟的上半年表現。

AI 熱潮

拜AI狂熱之賜，美國科技七雄在2025年表現遠優大盤，但隨著時間過去，投資人日益憂慮相關業者的高額AI資本開支，這些支出也益發仰賴舉債。

甲骨文（Oracle）的股價反映了此種趨勢，該公司股價因營收展望正向，在9月單日飆升36%，但隨後轉跌。12月稍早兩天內重挫15%，這種跌幅先前只出現在新冠疫情、2008年全球金融危機、1990年代網路泡沫破滅期間。如果甲骨文走勢反映投資人的廣泛AI情緒，這波科技漲勢未來可能崎嶇難行。

金銀光芒萬丈

2025年黃金和白銀價格飆升，主因避險需求和對美國降息預期。銀價在12月29日首次突破每英兩80美元，反映工業需求強勁、供應持續短缺、動能買盤。金價上周再創新高、衝破每英兩4,500美元後，價格出現拉回，仍有望締造1979年以來的最大年度漲幅。如今的風險是均值回歸可能在2026現身 ，導致劇烈痛苦的拉回。

