2025美債創5年來最強表現 明年漲勢可能受限於2大因素

編譯湯淑君／綜合外電
美國公債今年表現可望是五年來最佳，反映聯準會（Fed）調降利率、通膨壓力趨緩，以及就業市場減弱。（路透）
美國公債今年表現可望是五年來最佳，反映聯準會（Fed）調降利率、通膨壓力趨緩，以及就業市場減弱。但至少有兩大理由相信，2026年展望可能比2025年遜色。

美國公債價格本周收漲，是11月底以來周線首度收紅。10年期公債殖利率全周下滑4個百分點，對Fed利率政策敏感的2年期美債殖利率周線降幅類似，反映市場對2026年Fed降息展望更樂觀。債券價格與殖利率呈反向關係。

收益、價格齊揚  2025美債表現是五年來最佳

道瓊市場數據顯示，截至18日止，彭博美國核心綜合債券指數2025年漲幅已超過7%，是2020年以來最佳表現，優於2024年的1.25%和2023年的5.5%。該指數追蹤包含美國公債、政府相關債券和公司債等投資級債券。

嘉信理財金融研究中心（SCFR）固定收益研究與策略主管馬丁說：「今年是旺年，原因有二：收益報酬率為正，債券價格也上漲。」

馬丁解釋，2024年尾至2025年初時，關稅和移民政策恐推升通膨的疑慮發酵，導致美債殖利率走高，以致債券收益較前幾年增加；而且，Fed重啟降息循環，使殖利率逐步下滑，同時也推升債券價格。

今年初時，債市投資人擔心通膨復熾，但實際上，通膨大致持穩，讓Fed得以把注意力轉向就業市場減弱，今年來已三度降息，每次調降基準利率1碼（0.25個百分點）。

美國失業率觸及四年來高點，加上核心通膨年增率降至2021年初以來最低，已強化市場對Fed來年繼續降息的信心。利率期貨價格顯示，交易員預期Fed未來一年可能再降息兩次，降三次的機率約40%。

兩大未知數使2026年美債展望趨於保守

不過，由於下一批重要數據要到1月才會發布，投資人對2026年利率路徑的展望已轉趨謹慎。

道明證券美國利率策略師葛德伯19日發布報告說：「數據缺乏能見度，投資人仍會坐立不安。但只要勞動市場顧慮揮之不去，我們認為利率還會往下走。」

SCFR的馬丁看法也類似。他說：「我們認為，明年表現也會不錯，只是不曉得報酬率是否和今年一樣高。」據他研判，債券仍可望提供正報酬，但未必會像今年這麼強。

投資人對來年美債走勢看法轉趨保守，主要反映兩大原因。首先，2026年Fed繼續降利率的幅度多大，令人存疑。而且，2025年美債殖利率降幅已相當可觀，意味價格已大漲了一波，所以今後想買債券，買進價位可能沒那麼吸引人。

