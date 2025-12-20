我的頻道

警解鎖張文硬碟 找到「縝密犯罪計畫」

獲法院力挺後 高德曼進曼哈頓ICE設施監督

騰訊透過日本雲端服務 取得Nvidia最先進Blackwell算力

編譯劉忠勇／綜合外電
騰訊成為大陸循管制漏洞取得輝達高階晶片算力的最重量級用戶。路透

巴倫周刊（Barron's）披露，儘管美國政府嚴格管制對中國出口先進晶片，但中國科技巨頭騰訊仍透過日本業者Datasection提供的雲端服務，成功取得輝達（NVIDIA）最先進的Blackwell晶片的算力。

Datasection 已宣布向輝達採購 1.5萬顆Blackwell系列圖形處理器（GPU），並先後由技鋼科技和英業達（2356）供應Blackwell系列伺服器，布建於位於日本大阪和澳洲雪梨的資料中心，供「全球數一數二的雲端服務業者」使用。巴隆引述知情人士報導，騰訊正是這些資料中心的客戶。Datasection 執行長石原紀彥對巴隆求證時答覆：「我不說是，也不說不是。」

早在Datasection之前，東南亞也有類似案例。馬來西亞和印尼均傳出有中國業者租用當地的Blackwell伺服器來訓練模型。但像日本這樣美國信任的盟邦出現這個案例，是前所未見。旗下擁有徵信的騰訊身為中國市值最大企業，也成為中國循此管制漏洞的最重量級用戶。

美國官方規定禁止中企採購美國先進晶片，但曾任美國政府制裁政策顧問、現為Miller & Chevalier律師的葛利芬（Collmann Griffin）指出，除非相關企業被視為具有特殊安全風險，否則這類規範並不限制以遠端採用先進晶片的算力。

不過，共和黨籍聯邦眾議員羅勒（Mike Lawler）在內的人士形容這種做法是個危險的監管漏洞。

除了在大阪和雪梨的計畫外，Datasection 也向投資人公開在日本、澳洲和東南亞各地的資料中心布局規畫，有意壯大成為可與 CoreWeave 和 Nebius 競爭的主要資料中心業者。

Datasection 已於 8 月宣布，頭一批技鋼科技、配備輝達Blackwell B200 晶片的伺服器已運抵大阪的資料中心。Datasection 本月15 日又宣布一項協議，將向英業達採購配備 1 萬顆 Blackwell 系列更高階 B300 晶片的伺服器，在雪梨資料中心供同一家客戶使用。

知情人士透露，由於騰訊可能引發監管和名聲的疑慮，Datasection 未能從日本主要銀行取得融資。他表示，資料中心計畫的資金，最終是透過向新加坡的瀚嘉金融控股 （First Plus Financial）出售認股權證（warrants）取得。瀚嘉2024年初起即是 Datasection 的重要股東。

