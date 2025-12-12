貝森特揭櫫金融監理新準則：鬆綁管制 經濟成長優先

我的頻道

編譯簡國帆／即時報導
美國財長貝森特。（歐新社）
美國財長貝森特11日宣布，他將繼繼推動減少金融監管，更加關注如何促進經濟成長與嚴格金融規範所帶來的「不當負擔」，激勵美國銀行類股11日大漲。

美國在金融海嘯後成立的金融穩定監督委員會（FSOC），11日發布2025年年度報告，主席貝森特概略說明將如何調整金融監理的計畫，將採行評估金融穩定威脅的新途徑，強調以經濟成長與安全為優先，將找出鬆綁金融規範之道。

貝森特表示，「經濟成長對金融穩定至關緊要」，官員應該關注「施加不當負擔，並對經濟成長造成負面衝擊，從而弱化金融穩定」的法規。

他說，FSOC明年的優先要務將聚焦四大領域：市場韌性、紮廷韌性、人工智慧（AI）及危機整備。FSOC將成立市場韌性工作小組，聚焦美國公債和其他關鍵金融市場，著重是否有造成「扭曲或構成不當成本」的規範，家庭韌性工作小組則將評估家庭財務可能面臨的壓力，包括信用獲得和房市發展。

FSOC也將創設探討人工智慧（AI）帶來機遇和風險的工作小組，探索AI增強金融體系韌性的可能方式及其對金融穩定的潛在風險，還將尋找監管機構把AI融入工作以提高效率的方式，同時徵求各方對金融領域採用AI所面臨「監管阻礙」的回饋意見。

美國銀行類股應聲大漲，高盛、富國銀行及摩根大通股價都漲超過2%。FSOC集結聯準會（Fed）、證管會（SEC）等金融監理機關，本身並非監管機構，而是會對各機構提出政策建議。

此外，聯邦眾院11日也以302票贊成對123票反對，通過「投資法案」（Invest Act），將允許多投資人投資私募市場，資格不僅限於單純以財富或所得定義，而是只要通過證管會的考試，便能取得資格。

這項法案也提高創投資本公司所能籌得資本的上限四倍到5000萬美元，並拉高可投資人數的上限一倍到500人，並讓創投資本業者更容易投資彼此，但也須遵循更嚴格的揭露和法遵規範。這項法案接著送往參院審議，但還不清楚參院是否會通過整份法案、還是會局部通過，或是另起自家類似法案。

