我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中31歲留英女要求美籍男友性病檢測 被殘忍捅殺

紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇

調查：亞太高淨值富豪擬加碼加密貨幣 最擔心這個因素

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞太高淨值富豪對數位貨幣資產的興趣持續升高。路透
亞太高淨值富豪對數位貨幣資產的興趣持續升高。路透

最新調查顯示，亞太高淨值富豪對數位貨幣資產的興趣持續升高，近半數受訪者正配置超過10%的資產組合到加密貨幣，且絕大多數都打算在未來幾年加碼。

數位資產銀行Sygnum在11日發布歷來首份亞太高淨值人士報告，在第3季末對新加坡香港、印尼、南韓及泰國等十個市場中，可投資資產超過100萬美元的高淨值人士、可投資資產超過2,500萬美元的超高淨值人士、以及代為操盤的專業投資人進行匿名線上訪調，共超過270名平均投資經驗逾十年以上的投資人受訪，新加坡受訪者最多，占75%，之後依序為香港、印尼、南韓、泰國及印度，訪談內容主要針對六大主題：資產配置、投資策略、產品與服務、投資障礙、市場展望、及專為高淨值人士設計的問題。

調查發現，90%的受訪高淨值人士認為數位資產對於長期財富保值與財產規劃很重要，而不只是投機炒作，87%受訪者的投資組合已持有數位資產，49%的配置比重超過10%，整體資產配置比率中位數介於10%-20%，加權計算後約為17%。

其中，80%的「數位資產積極」受訪者持有比特幣、乙太幣及Solana等區塊鏈協定代幣，60%持有穩定幣。

調查顯示，56%受訪者投資加密貨幣的考量為多元化投資組合，高於短期交易和加入重大趨勢，29%認為加密貨幣是新的另類資產類別，而且60%受訪者計劃加碼配置資產到加密貨幣，許多人預期未來報酬率將升高，

調查也指出，57%的高淨值人士與61%的超高淨值人士看好加密貨幣市場的長期展望，一些投資人預期未來兩到三年將進入新一輪多頭循環，其他受訪者傾向五年，主因為預期監管環境更清晰。亞太高淨值人士對於比特幣和乙太幣以外的數位資產指數型基金（ETF）興趣也相當濃厚，80%受訪者持開放態度。

針對投資加密貨幣的障礙，46%受訪者認為是監管不確定性，比率最高，之後依序分別為：44%認為是託管與證券疑慮，39%認為是資產行情波動。

加密貨幣 新加坡 香港

上一則

美股牛市連衝4年？華爾街大多頭：2026續漲10%新Fed護航

延伸閱讀

為數百萬加密貨幣 7匪夜劫豪宅全被捕

為數百萬加密貨幣 7匪夜劫豪宅全被捕
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
慘 新州退休寡婦被詐騙200萬 還欠11萬州稅

慘 新州退休寡婦被詐騙200萬 還欠11萬州稅
10年來首見…比特幣重挫但美股大漲 2者走勢罕見分道揚鑣

10年來首見…比特幣重挫但美股大漲 2者走勢罕見分道揚鑣

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
輝達執行長黃仁勳認為中國具備AI基礎設施營建與能源優勢。（路透）

評美中效率落差大 黃仁勳：美建資料中心花三年 中一個周末蓋好醫院

2025-12-07 07:10
美銀策略師預期，目前表現落後的石油與能源股，2026年可望揚眉吐氣。（路透）

鹹魚翻身？2026商品漲勢可比今年金價 美銀策略師喊押寶這2類股

2025-12-06 10:07

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢
華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺