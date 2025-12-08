我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對H200分潤怎麼抽？白宮：從台灣出口時徵收25%關稅

加州毒蘑菇高發期致1死21中毒 這品種最常見

川普幫忙打點Nvidia H200銷中 潛在商機至少80億美元

編譯簡國帆／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達執行長黃仁勳。（路透）
輝達執行長黃仁勳。（路透）

川普總統表示，他已告知中國國家主席習近平，美國將允許Nvidia輝達（另稱英偉達）出貨H200晶片給獲批准的中國客戶，並獲得正面回應。根據輝達先前發言，此舉可望為輝達帶來至少80億美元的商機。

川普在Truth Social平台發文說：「我已經告知習主席，美國將在允許維持強力國安的條件下，允許輝達出貨H200產品給獲批准的中國客戶、和其他國家，習主席的回應正面！25%（銷售）將付給美國。」「商務部正在敲定細節，相同方式將適用於超微（AMD）、英特爾（Intel）和其他『偉大』的美國公司。」

川普8月首度提到這項安排，但當時華府能獲得15%的相關營收。之後傳出中國非正式地禁止企業採用輝達晶片，輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）也在11月的財報說明會表示，「龐大的採購訂單從未成真…原因是地緣政治議題和中國市場競爭加劇」。受出口管制影響，輝達的財測都已排除中國市場。

若輝達真的獲准繼續在中國銷售其晶片，商機可能龐大。美國政府5月表示正限制輝達晶片銷中時，當時輝達估算可能因此失去80億美元的營收，而這個預估是根據H100打造的降規版H20晶片估算，如今獲准銷中的H200效能比H20更強，也已被OpenAI和Meta等企業用於訓練先進AI模型。

川普政府批准H200銷中，讓輝達的頭痛問題又少了一個，因為該公司在中國正面臨更大的挑戰：北京當局持續鼓勵當地企業採用國產硬體，降低對輝達和其他西方晶片製造商的依賴，媒體9月報導指稱，中國已經告知阿里巴巴和字節跳動等當地科技巨擘，別使用輝達RTX Pro 6000D晶片。

研究機構Radio Free Mobile創辦人溫瑟（Richard Windsor）上周指出，中國對輝達的限制可能有兩個目標，一是取得和美國協商時能占上風的籌碼，二是中國確實希望擺脫美國的技術而獨立自主。

但他指出，即便中國有能力打造並開發具高度競爭力的AI模型，中國晶片的尺寸、耗電量以及部署成本，都將高於「輝達或超微的類似系統」，中國的價格競爭力遠不如美國，其他非中國附屬的國家最後會決定採用哪個晶片的版本，將取決於經濟實惠考量。

輝達 川普 AI

上一則

「大賣空」貝瑞坐等兩檔房貸股IPO翻身 預言股價倍增

延伸閱讀

川普政府今年吊銷8.5萬張簽證 數量為去年兩倍多

川普政府今年吊銷8.5萬張簽證 數量為去年兩倍多
川普：台灣晶片產業正移向美國 很快取得50%市場

川普：台灣晶片產業正移向美國 很快取得50%市場
川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默 外媒：日中熱線打不通 東京遇考驗

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默 外媒：日中熱線打不通 東京遇考驗
川普放行H200出口中國 Nvidia讚英明、專家發出警告

川普放行H200出口中國 Nvidia讚英明、專家發出警告

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人