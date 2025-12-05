我的頻道

CDC終結10年方針不建議嬰兒接種疫苗…今日你應知道5件事

如何對抗川普移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

「中國版Nvidia」摩爾線程登陸科創板 收盤暴漲425%

記者陳湘瑾／即時報導
12月5日，中國GPU公司摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司正式在上海證券交易所科創板掛牌上市。圖／取自證券日報
12月5日，中國GPU公司摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司正式在上海證券交易所科創板掛牌上市。圖／取自證券日報

12月5日，中國GPU公司摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司正式在上海證券交易所科創板掛牌上市，成為2024年以來科創板最大規模IPO，也是中國首家登陸資本市場的全功能GPU企業。收盤股價飆漲425%，以每股人民幣600.5元作收，總市值衝上人民幣2,822億元。

綜合陸媒報導，摩爾線程在上市首日開盤即大漲，漲幅高達468%。開盤十分鐘內，股價一度衝高至每股人民幣688元。按發行價每股人民幣14.28元計算，若投資者中籤（科創板一簽為500股），最高單簽收益超過人民幣28萬元。

公告顯示，摩爾線程發行並上市的募集資金將應用於摩爾線程新一代自主可控AI訓推一體晶片研發項目、摩爾線程新一代自主可控圖形晶片研發項目、摩爾線程新一代自主可控AI SoC晶片研發項目及補充流動資金。

摩爾線程內部人士表示，本次上市既是對公司長期堅持核心技術自主創新與產品迭代速度的認可，也標誌著公司在GPU算力這一戰略領域，已初步構建起從技術、產品到市場與資本協同發展的體系化能力。

該內部人士強調，這對中國國產高端GPU的自主發展之路而言，也是一段具有象徵意義的新起點。

據瞭解，摩爾線程已成功量產五顆晶片，迭代四代GPU架構和智能SoC產品，實現從晶片、計算卡到智算集群的多元布局，覆蓋人工智慧、科學計算與圖形渲染等完整的計算加速產品矩陣，全面支持「雲-邊-端」全場景。

不過在業績層面，摩爾線程仍未走出虧損。2022年至2024年，摩爾線程歸屬於母公司所有者的淨利潤分別約為人民幣-18.94億元、-17.03億元、-16.18億元。2025年上半年，虧損幅度持續收窄，其歸屬於母公司所有者的淨利潤降至人民幣-2.71億元。

在中國算力自主化政策加持下，摩爾線程也被視為觀察中國本土GPU產業與資本市場互動的指標案例。

由於摩爾線程的創辦人、董事長張建中曾任輝達(Nvidia)中國區總經理，高管團隊很多也來自輝達，加上技術路徑和輝達一樣都是做全功能 GPU，因此外界也會稱其為「中國版輝達」。

另一方面，中國證監會今年6月發布科創板「1+6」改革新政，進一步彰顯資本市場支持科技創新的政策導向，這也讓摩爾線程的上市受到各方關注。本次IPO從申請到通過，僅用88天，創科創板最快審核紀錄。

路透此前報導，隨著美國收緊對中國的半導體限制，中國越來越迫切需要發展本土晶片領軍企業。摩爾線程曾表示，美國制裁對其發展構成重大風險，但也強調這些限制可能會創造巨大的市場機會，並稱這些限制正促使中國企業加快國內替代進程。

