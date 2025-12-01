不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

我的頻道

編譯易起宇／綜合外電
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透
以黃金和白銀為首，今年各種貴金屬行情一飛沖天。因此，今年白金價格大漲近80%的原因，也很可能被認為是投資人尋求為貨幣貶值避險下需求外溢的結果，但其實白金被視為價值儲藏工具也已經是過去式，現在這種貴金屬更被視為是面對進度緩慢的能源轉型的一種避險工具。

英國金融時報（FT）報導，這是因為汽車業占了目前白金消費量的近40%，主要用於將有害廢氣轉換為較無害物質的觸媒轉換器。隨著不排放廢氣的電動車逐漸取代傳統內燃引擎，這項龐大需求來源一度被逐步削減至接近零，但如今預測專家正忙著將其預測上調。

原因之一是，歐美對電動車的採納已遇到瓶頸。政策改變是一部分原因。初步數據顯示，聯邦購車獎勵的到期，使美國10月份純電動車銷量年減近四分之一。RBC分析師已把對美國2030年純電動車普及率的預期，從35%調降至17%。

其次，混合動力車輛的銷量也比預期好，而且持續熱賣的期間可能會比預期還長。據花旗分析，在中國大陸，混合動力車將占今年所有「新能源」車輛銷售近40%，其中非主要沿海城市的需求特別強勁，因為其續航里程數較長。

歐洲也是一樣，混合動力車在今年1至9月掛牌新車中占約45%，遙遙領先純電動車和燃油車。比亞迪等陸廠以便宜價格和較長續航里程的車輛贏得消費者芳心。雖然歐洲即將生效的立法仍較偏袒純電動車，但同時兼具環保和不必消費者改變習慣的車輛，還是明顯有較大需求。

結果就是，白金市場可能會發現其目前的供應缺口將持續下去（去年約比需求量少逾10%）。不僅如此，即便漲價，似乎也不太可能立即帶來更多供應。白金礦商們或許會得意洋洋，因為包括鈀金和銠在內的鉑系金屬價格，約比增產的邊際成本高出約10%。但需求到來的速度還是太快，等待不了礦業的長期投資，白金價格料將持續上漲。

