「少用AI？你瘋了嗎？」黃仁勳：能用就用工作機會不會少

編譯吳孟真／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳希望員工能用AI時就用，並堅稱工作機會不會少。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，希望員工能用人工智慧（AI）時就用，他也堅稱，不需要擔心會在過程中丟了工作。

BusinessInsider報導，黃仁勳在公司20日的全體員工大會上說：「據我所知，有些輝達主管叫下屬少用點AI」，「你瘋了嗎？」他表示強烈反對。

黃仁勳說，「我要任何有辦法用AI自動化的工作，都用AI自動化」，「我向你保證，你會有工作做」。

輝達並非唯一設法促使員工在日常工作中運用AI的科技大廠。據BI報導，微軟和Meta都計劃根據AI使用率，對員工進行評量；Google也要求工程師用AI來編碼；亞馬遜也在員工提出要求後，商討採用編碼助理Cursor。

黃仁勳表示，輝達的軟體工程師也用Cursor。他還說，若AI對某項工作沒什麼用處，「就用到它奏效」，「動手讓它變得更好，因為我們有能力這麼做」。

外界持續憂慮，AI興起將引發失業潮，但黃仁勳表示，輝達員工毋須擔心，在其他科技公司開始裁員的同時，輝達上季增聘了「數千人」。他也開玩笑說，這造成了辦公室停車位不夠的問題。

輝達員工人數在止於去年1月28日的2024年度為2.96萬人，到了止於今年1月底的2025年度，已增加至3.6萬人。

輝達在全體員工大會的前一日發布財報，上季營收達創紀錄的570.1億美元，年比增加62%，目前市值逾4兆美元，領先全球。

隨著輝達不斷成長，其足跡也不斷擴大。黃仁勳在會議中指出，輝達近期已進駐台北和上海的新辦公室，也正在美國的兩個地方新建據點。

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
貝森特說：「我對2026年非常非常樂觀。」（路透）

貝森特：2026美國經濟無衰退風險 但這兩個領域會比較難捱

2025-11-23 22:04

