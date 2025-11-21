我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

美股早盤／他開金口神救援 三大指數早盤回神

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約聯準銀行總裁威廉斯暗示Fed下月可能再次降息。路透
紐約聯準銀行總裁威廉斯暗示Fed下月可能再次降息。路透

美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）暗示聯準會（Fed）12月可能再次降息，帶動美國股市21日早盤反彈，扭轉前市重挫頹勢，道瓊工業指數漲逾200點。

史坦普500指數21日早盤漲0.51%，報6,572.27點，道瓊指數漲225.66點或0.49%至45,977.92點，那斯達克綜合指數漲近0.6%。人工智慧（AI）概念股輝達（Nvidia）21日早盤先漲後跌，盤中跌幅約1.7%，台積電ADR跌1.8%。

威廉斯21日在智利聖地牙哥表示，基於勞動市場疲軟對經濟構成的威脅大於通膨升溫，他預期Fed可能進一步調降基準利率。威廉斯說：「我認為目前貨幣政策發揮溫和限制效果，效果低於我們最近採取行動之前。我認為短期仍有進一步調整聯邦資金利率目標區間的空間，這能讓政策立場朝中性區間再邁進一步，進而在達成Fed雙重目標之間維持平衡。」

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，威廉斯發言後Fed 12月降息1碼機率達到73%，遠高於一天前的39%。威廉斯被視為Fed三人領導團隊一員，其餘兩人是主席鮑爾和副主席傑佛森（Philip Jefferson）。

美股主要指數20日上演大逆轉，道瓊指數盤中一度漲逾700點，但最終以重挫作收，史坦普500指數和那斯達克指數也大跌。儘管21日早盤走揚，美股三大指數本周仍可能以大跌作收。

道瓊 那斯達克 降息

上一則

成立才3年 日本政府再砸1千億日圓 半導體國家隊預計2031年上市

下一則

魏哲家劉德音領羅伯特諾伊斯獎 台積電：貢獻半導體

延伸閱讀

美股下殺 Nvidia財報未能穩住市場信心 三大股指齊挫

美股下殺 Nvidia財報未能穩住市場信心 三大股指齊挫
Nvidia亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊漲600點 台積電ADR漲3%

Nvidia亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊漲600點 台積電ADR漲3%
史坦普連四黑 恐慌指數升破24 Nvidia財報前AI估值疑慮滿天飛

史坦普連四黑 恐慌指數升破24 Nvidia財報前AI估值疑慮滿天飛
AI飆股Sandisk股價暴衝逾500% 有望搶位成史坦普500新成員

AI飆股Sandisk股價暴衝逾500% 有望搶位成史坦普500新成員

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增