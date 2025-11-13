比特幣一席跌破10萬美元 加密貨幣市場轉向熊市

比特幣周四一度摜破10萬美元大關。路透

受新一輪避險情緒和科技股拋售的拖累，比特幣 周四一度摜破10萬美元大關，隨後跌幅收斂，發稿時報價10,365.60美元。

比特幣一度下跌3.8%，最低觸及98,071美元，加劇自10月初以來導致市值蒸發超過4,500億美元的頹勢。曾經可靠的支撐力量，包括大型投資基金、ETF配置方和企業財務部門，紛紛離場，令比特幣失去了支撐今年漲勢的重要支柱，觸發市場進入新的脆弱階段。

10X Research的分析師稱，加密貨幣 市場已轉向熊市 ，主要是三大原因：ETF資金流走弱、長期持有者持續拋售以及散戶參與意願低落。該公司模型10月中旬就已提示市場轉向，如今顯示投資人情緒正在惡化。根據10X的說法，下一關鍵支撐位在93,000美元。

Wintermute場外交易負責人Jake Ostrovskis表示：「比特幣本已承受現貨拋售和企業避險的雙重夾擊，而交易員幾乎完全迴避了其他加密貨幣，當加密貨幣熱度減退，其與傳統資產的相關性會上升。這些力量期同推動今日走勢。」

此次回調正值全球市場波動加劇之際。本周稍早，受政府停擺結束的消息提振，美股曾短暫上漲，但漲勢已然消退。由於關鍵經濟數據延遲發布，交易員正在重新評估聯準會近期降息的可能性，這給加密貨幣和科技股等成長型資產帶來新壓力。

在衍生品市場，對價格走低的避險需求明顯升溫。根據Coinbase旗下加密貨幣交易所Deribit的數據，執行價低於10萬美元的看跌期權交易量激增，其中9萬美元和9.5萬美元附近的合約交易最為活躍。

比特幣今年來仍上漲約5%，自2024年美國大選以來的漲幅更超過40%，但動能已明顯放緩，機構投資人的興趣似也減弱。這波暴跌始於10月初，當時近190億美元的加密貨幣押注一天之內灰飛煙滅，這一打擊改變了整個數位資產市場的情緒。

預測底部向來充滿不確定性，但10X Research借鑒近期歷史來框定風險。2024年夏季和2025年年初的熊市都帶來30%至40%的跌幅。比特幣目前較其2025年高點下跌超過20%，尚未出現可持續反彈的跡象。

10X在研究報告中，援引標註過往加密貨幣周期轉折點的移動平均線表示：「這已不再只是有熊市的氣息，比特幣和大多數與加密貨幣相關的資產已處於熊市之中。」