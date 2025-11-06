我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

扛不住台積電漲價影響？高通CEO證實擁抱三星2奈米代工

編譯葉亭均／即時報導
高通執行長艾蒙透露，高通正與三星電子的晶圓代工部門合作，要使用2奈米技術生產部分高通晶片。（路透）
高通執行長艾蒙透露，高通正與三星電子的晶圓代工部門合作，要使用2奈米技術生產部分高通晶片。（路透）

手機晶片大廠高通（Qualcomm）5日公布財報後，執行長艾蒙（Cristiano Amon）受訪時表示，AI潮流正帶動消費者將中階手機升級至高階手機，而中階手機市場幾乎消失。他同時證實，高通部分晶片會交由三星電子採用2奈米技術來生產。

艾蒙向路透表示，高通正與三星電子的晶圓代工部門合作，使用2奈米技術生產部分高通晶片，但未透露具體產品名稱。

艾蒙表示：「我們正在與他們合作，將他們的晶圓代工廠納入我們的產品規劃藍圖中。」

此前，南韓媒體在10月下旬曾報導，由於台積電傳出下一代2奈米製程報價將比3奈米製程上漲約50%，此舉引發包括高通在內的主要客戶強烈反彈。韓媒當時指出，高通已因台積電3奈米代工價格上漲，而面臨成本壓力、獲利侵蝕，正評估將部分訂單轉向三星電子，以降低生產成本與供應風險。

此外，業界在9月底就曾傳出，三星近期喊出2奈米報價每片2萬美元，比台積電牌價3萬美元便宜33%，相當於打六七折搶市，爭取美系科技大廠下單。如今艾蒙的最新說法，凸顯出傳聞指出的三星2奈米搶市策略可能奏效。

關於智慧手機市場景氣，艾蒙表示，高通這次財報與財測表現強勁，主要因消費者為了要能夠執行AI應用程式，將中階手機升級至高階手機。他指出，智慧手機市場正明顯分化為低階與高階兩端，而高通向來依賴的高階手機領域仍是主要獲利來源。

艾蒙說：「中間市場幾乎消失了。這種現象在中國、印度等地都在發生，我們持續看到高階市場的擴張。」

他表示，手機應用正逐漸變得更強大，「這推動人們購買更高性能的裝置，這與疫情後的趨勢類似」。

目前，投資人也持續試圖了解蘋果公司逐步改用自家數據機晶片，對高通業務造成的影響。伯恩斯坦分析師羅斯根在給客戶的報告中指出，蘋果可能已在iPhone Air與iPhone 16e機型中採用蘋果自家晶片，但在iPhone 17系列仍使用高通晶片，這在一定程度上緩和了高通的壓力。

根據高通5日提交的監管文件，蘋果、三星與中國的小米仍各占公司營收超過10%。對於三星最新的Galaxy S25系列，高通供應比率為100%，但艾蒙告訴路透，在三星下一代機型中，高通供應晶片的占比將下降，當我們展望Galaxy S26，我們預期的供應比率是75%」。

