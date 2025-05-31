我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投機風氣再起？川普政策三連發 美銀分析師：恐引發新一輪泡沫

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

小米玄戒晶片亮相 離蘋果和華為有多遠？

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小米自主研發設計的3奈米晶片「小米玄戒O1」。（網路照片）
小米自主研發設計的3奈米晶片「小米玄戒O1」。（網路照片）

小米發布自研3奈米晶片玄戒O1，號稱性能比肩蘋果A18 Pro，並稱投入11年自研晶片終於迎來重大突破，讓小米躋身全球頂級晶片玩家行列，外界好奇，小米玄戒晶片離蘋果及華為有多遠？

BT財經報導，雷軍在發表會前宣稱玄戒O1晶片「啃下全球晶片設計最硬的3奈米工藝」，指小米玄戒O1採用第二代3奈米工藝製程，比此前業界猜測的7奈米、4奈米先進了一大截。

同日雷軍在其微博帳號上置頂了關於小米3奈晶片的發文，文章稱小米晶片已經走過11年歷程，近4年就投入135億元(約18.8億美元)研發費用，研發團隊超過2500人。

就連很少報導晶片這類硬科技的央視新聞也稱讚小米的3奈米晶片設計，央視新聞表示，這是中國3奈米晶片設計的突破，緊追國際先進水準，小米將成為繼蘋果、高通、聯發科後，全球第四家發布自主研發設計3奈米製程手機處理器晶片的企業。

在小米玄戒O1晶片發布以後，網上傳來諸多不和諧的聲音稱：玄戒O1為Arm定製晶片，對此小米回應：不是，這完全是謠言，玄戒O1不是向Arm定製的，研發過程中，也沒有採用Arm CSS服務。雷軍也罕見地在微博懇請網友轉發闢謠文章。

文章再三強調小米玄戒O1採用3奈米製程工藝，CPU超大核主頻達3.9GHz，透過自研480種標準單元庫、邊緣供電技術等實現性能突破。Arm官網也對引發歧義的表述由Custom Silicon（定製晶片）描述修改為Self-Developed（自研），再次強調玄戒O1為小米自研，並稱其為雙方15年合作的里程碑。

雷軍5月20日發文稱，玄戒O1已開始大規模量產，搭載玄戒O1的兩款旗艦將同時發布：高端旗艦手機小米15S Pro和超高端OLED平板小米平板7 Ultra；玄戒O1採用第二代3奈米工藝製程，10核心4叢集CPU設計，集成2顆X925超大核（最高主頻3.9GHz），4顆A725性能大核（最高主頻3.4GHz），2顆A725低頻能效大核（最高主頻1.9GHz）和2顆A520超級能效核（最高主頻1.8GHz）。基帶初期方案上，玄戒通過外掛聯發科5G基帶，以SoC+基帶分離方案降低技術風險；電晶體數量190億個。

玄戒O1填補了中國國內5奈米以內先進製程設計的經驗空白，其研發過程帶動北方華創、中微公司等上游設備廠商的技術迭代。據行業測算，玄戒O1的量產有望在三年內形成超過人民幣200億元的產業集群效應，推動國產半導體產業鏈升級。

小米也透過自研晶片減少對高通/聯發科的依賴，比如2023年高通晶片採購占比已從75%降至62%，該款晶片的推出，讓小米通過自研+外採雙軌策略優化成本，實現降本增效，也期待能倒逼國際晶片廠商調整對華定價策略。

據瞭解，基帶依賴外購，玄戒O1需外掛聯發科5G基帶，通信技術仍受制於高通、三星等廠商的核心專利。同時工藝代工也受限制，依賴台積電3奈米產能，若遭遇供應鏈波動（如高通優先供貨協議），量產穩定性存憂。

作為新推出的晶片，玄戒O1的市場地位與國際知名品牌存在差距。目前玄戒O1的量產並不大，而據相關估算，玄戒O1需年銷5,000萬片方可攤薄研發成本（單顆成本超過200美元），但小米2024年旗艦機型總銷量僅3,800萬台，僅僅依靠小米手機無法分攤研發成本。同時蘋果、三星占據全球高端手機70%市場，小米2025年Q1在4000元以上價位段市占率不足12%。

小米晶片4年研發投入135億元，和蘋果、三星相比依然稍顯不足。需加速填補AI晶片、自動駕駛等領域的專利空白，當前半導體專利數量僅為高通1/3。公開資料顯示，台積電2奈米工藝2026年量產，小米需同步跟進製程迭代能力。

投資人劉波表示，小米想要成為真正的國際科技巨頭，關鍵在於技術自主攻堅，2028年前實現基帶、EDA工具鏈完全自主，降低對ARM架構和台積電代工的依賴。實現技術自主攻堅，才能構建小米生態閉環，透過小米汽車、澎湃OS擴大用戶生態基數，提升服務收入占比。目前小米服務收入占比約15%，一旦生態閉環構建成功，有望提升至30%；但小米需在核心技術自主率、全球化品牌溢價、生態盈利能力等維度實現質變，才能在不久的將來躋身國際半導體巨頭行列。

小米 高通 雷軍

上一則

中國汽車業者表態反對價格戰 奇瑞：我是被綁架的

下一則

超車美國 香港《穩定幣條例》成為法例 分析師：提供清晰合規框架

延伸閱讀

小米休旅車YU7亮相 要壓倒特斯拉Model Y

小米休旅車YU7亮相 要壓倒特斯拉Model Y
雷軍：小米3奈米晶片已大規模量產 2款旗艦機將發布

雷軍：小米3奈米晶片已大規模量產 2款旗艦機將發布
4年投入135億 雷軍：小米「玄戒O1」採3奈米 22日亮相

4年投入135億 雷軍：小米「玄戒O1」採3奈米 22日亮相
小米預計再投入逾60億元人民幣 研發「玄戒」3奈米晶片

小米預計再投入逾60億元人民幣 研發「玄戒」3奈米晶片

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。 （路透）

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

2025-05-26 08:10
圖為阿里巴巴集團董事長蔡崇信。(路透)

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

2025-05-24 09:26

超人氣

更多 >
3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡
4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪

4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局
舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟

舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟