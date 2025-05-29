Nvidia推動升勢 但關稅的司法進展限制漲幅

史坦普500指數上漲，輝達領漲。歐新社

史坦普500指數上漲，輝達 領漲。但漲幅受限，投資人在圍繞川普 總統「對等」關稅 的一系列司法進展之後保持謹慎。

史指上漲23.62點或0.4%至5912.17點，盤中一度上漲0.9%。那斯達克指數上漲4.93點或0.39%至1萬9175.87點，也遠低於盤中最高漲幅1.5%。道瓊工業指數上漲117.03點或0.28%收4萬2215.73點。

美國國際貿易法院28日晚間裁定，川普實施「對等」關稅超越了其職權。法院下令撤銷受到質疑的關稅令。

但川普政府在判決後迅速提起上訴，上訴法院29日下午恢復了關稅。川普政府表示，如有必要，最快可能在30日向最高法院請求暫停聯邦法院的原裁決。

川普反覆無常的關稅政策，以及關稅前景引發的通膨擔憂，上個月擾亂了市場。一些企業在下修財測時也提到關稅，並指出貿易政策的不確定性及其對消費者的影響。

藍籌股每日趨勢報告創辦人坦塔雷利表示，「一般來說，市場不喜歡不確定性，因為它會使預測更加困難。」「預計關稅新聞周期將會喧鬧一陣子，這可能導致短期波動加劇。」

不過輝達仍上漲3.25%，為市場提供了上漲動力。這家晶片製造商第1季營收和獲利均超出預期，其資料中心業務年增73%。

Main Street Research投資長丹默特(James Demmert)表示，輝達強勁的財報「可以全面重振投資人的樂觀情緒，幫助投資人將注意力集中在人工智慧(AI)的力量上，而不是華盛頓關於關稅和稅收的新聞頭條」。

美國主要股指預計本周和本月將收盤上漲。史指和道指本周分別上漲1.9%和1.5%，而以科技股為主的那指上漲2.3%。

本月，史指上漲6.2%。道指上漲3.8%，而那指上漲近10%。

卡森集團首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示，從歷史上看，股市在5月的強勁表現對其未來一年的走勢來說是一個利多信號。

他在X的一篇貼文中表示，如果史指在5月的回報率超過5%，那麼「未來12個月的回報率從來不會下滑，平均上漲 20%」。30日是5月最後一個交易日。

傑富瑞(Jefferies)已將GE Vernova評級從「買入」下修至「持有」，指稱該公司在強勁上漲之後，上漲空間已不復存在。

以魯索(Brian Russo)為首的分析師在報告中告訴客戶：「股價一路攀升，但接近頂峰時，市場氛圍會變得愈發低迷。」GE Vernova的股價今年已飆升逾40%，原因是該公司的天然氣渦輪機實際上已被數據中心和其他行業用電量的不斷增長所搶走一空。

分析師表示，電力產業的需求基本面依然強勁，但在GE Vernova的優異表現之後，風險回報平衡正在收窄。傑富瑞並未預測全球新建天然氣電廠將達到峰值，但表示，獲利率和產量的變化速度應該會放緩。

傑富瑞將GE Vernova的目標價調升至每股517美元，較該公司近期每股485.01美元的收盤價上漲6%以上。

史指中的資訊科技類股預計將創下約一年半以來的最佳單月表現。

整體而言，該類股5月上漲約11%。如果持續到30日收盤，這將是該類股自2023年11月飆升超過12%以來的最大單月漲幅。

美超微電腦(Super Micro Computer)和希捷科技(Seagate Technology)領漲該類股，這兩支個股本月均飆漲超過29%。輝達、美光和博通也名列表現最佳的股票。

在眾星拱月之下，資訊科技類股有望成為5月史指表現最佳的類股。史指本月整體僅上漲約6%。

WisdomTree資深經濟學家、華頓商學院名譽教授席格爾表示，法院阻止川普總統大部分關稅計劃的裁決可能並未對市場預期產生太大影響，「我認為市場已經預料到，我們不會回到4月2日的對等關稅水平。我們根本不會回到對中國徵收100%以上關稅的水平。」

他補充說，如果情況最終得到解決，市場「可以接受」對大多數國家徵收10%的基本關稅，對中國徵收30%的關稅。