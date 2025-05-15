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思科調高全年財測 AI熱潮帶動網通需求 盤後股價勁揚2%

編譯葉亭均／綜合外電
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網通設備大廠思科（Cisco Systems）同時調高全年度營收財測，押注AI熱潮將帶動雲端客戶對其網路設備需求穩定。路透
網通設備大廠思科（Cisco Systems）同時調高全年度營收財測，押注AI熱潮將帶動雲端客戶對其網路設備需求穩定。路透

網通設備大廠思科（Cisco Systems）提出穩健的本季營收預估，同時調高全年度營收財測，押注AI熱潮將帶動雲端客戶對其網路設備需求穩定。

思科周三（14日）盤後公布，預估在7月止的一季營收將達145億至147億美元，低端值符合彭博訪調分析師預估的145億美元；剔除部分項目後預估每股盈餘可達每股0.98美元，高於分析師平均預測的0.95美元。

思科同時將2025年度營收調高至565億至567億美元，高於先前預估的560億至565億美元，LSEG彙編的分析師預估值為564.7億美元。

消息激勵思科股價在盤後交易上漲超過2%至每股62.92美元。在財報公布前，思科股價今年來上漲3.5%。

隨著企業和雲端運算服務業者因應AI軟體使用激增需求而拓展網路，思科從中受惠。該公司表示，其財測包含目前貿易政策下關稅措施的影響。但執行長羅卓克（Chuck Robbins）表示，思科尚未看到客戶採購方式出現「重大變化」。他在與分析師的會議中說：「我們還沒有看到任何客戶真的大幅放緩支出。AI的轉型太重要了，他們會持續投入，直到真的不得不停止為止。」

羅卓克表示，在上季，思科從網路大客戶取得價值超過6億美元的AI基礎設施訂單，使得今年來訂單總金額超過10億美元。

回顧上季，思科營收成長11%至141億美元，符合分析師預估；剔除部分項目後每股盈餘0.96美元，高於市場預估的0.92美元。該公司表示，產品訂單較去年同期成長20%。

思科也透露周二宣布與沙烏地阿拉伯AI公司Humain合作的更多細節，包括討論由思科提供網路產品、運算能力、資安及其他服務。羅卓克表示，Humain在AI方面的總投入可能會達「數千億美元」，規模最終有望與美國的大型網路業者相當。

思科也宣布多項高層人事變動，包括財務長赫倫（Scott Herren）預定7月26日退休，改由現年55歲的帕特森（Mark Patterson）接任懸缺。

AI 退休 關稅

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