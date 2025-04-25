受科技股提振 股指本周走升 連續3周上揚

史坦普500指數收漲，延續本周的強勁漲勢。投資人繼續關注不斷變化的全球貿易格局，而主要科技股也受到提振。美聯社

史坦普500指數收漲，延續本周的強勁漲勢。投資人繼續關注不斷變化的全球貿易格局，而主要科技股也受到提振。

史指上漲40.44點或0.74%至5525.21點，那斯達克指數收漲216.9點或1.26%至1萬7282.94點。道瓊工業指數上揚20.1點或0.05%至4萬113.5點。

谷歌母公司Alphabet上漲1.68%；該公司第1季營收和獲利均超乎預期。同時，特斯拉 上漲9.8%，其他大型股公司輝達和Meta Platforms分別上漲4.3%和2.65%。

本周主要股指均上漲，創連續3周上漲走勢。史指上漲4.6%，那指上漲6.7%，道指表現最差，但本周仍上揚2.5%。憑藉最近的漲幅，那指本月已轉為上揚，但史指本月至今仍下跌1.5%；4月至今，道指下跌4.5%。

最近幾周股市經歷劇烈波動，交易員們試圖理解川普 總統4月2日首次公布的關稅 嚴重性。圍繞貿易的混雜訊息加劇了波動性。

中國24日表示，尚未與美國就潛在的貿易協議進行談判。美國似乎已軟化了對華貿易關係的立場。

《時代》雜誌刊登了川普的評論，宣稱如果一年後美國對外國徵收20%至50%的高關稅，他將認為這是一次「徹底的勝利」。但他在這些22日發表的評論中表示，預計許多交易的公告將「在未來3到4周」發布。

更令人困惑的是，川普在空軍一號上對記者表示，除非「他們給我們一些東西」，否則他不會取消對中國的關稅。

不過，InfraCap創辦人兼資訊長哈特菲爾德(Jay Hatfield)樂觀地認為，關稅引發的不確定性最糟糕的時期已經過去。他表示：「對於是否真的與中國進行談判的困惑，讓市場失去了一些動力。」「我們的觀點是我們已經達到了關稅高峰，因此其利大於弊。」

他認為，下周市場的主要驅動力將是微軟和亞馬遜等大型超大規模公司的獲利財報。

德意志銀行在最新報告中寫道，美股已經受到損害。

該公司全球宏觀和主題研究主管里德寫道：「目前市場繼續復甦，尤其是美國資產，正在彌補美國政府近期政策正常化後失去的表現。」「我的觀點是，對美國例外主義的損害將會持續更長時間；但可以理解的是，在美國政策從邊緣回歸後，將會出現一輪緩解性復甦。」

展望未來，他補充指出，科技「七巨頭」的表現將至關重要，「值得注意的是，在解放日之前，『七巨頭』的表現明顯不佳，尤其是自從DeepSeek進入市場以來，以及該集團第4季財報普遍令人失望。」「『七巨頭』今後的表現將在很大程度上決定美國例外論的走向。」

派珀·桑德勒認為，至少在短期內，川普政府不太可能進行重大關稅談判。

該公司在周五的一份報告中寫道：「川普在貿易問題上並未做出任何改變。目前的關稅高於他在2024年競選期間提出的最雄心勃勃的方案，並且達到了一個多世紀以來的最高水平。川普一直是、並且仍然是貿易議程的推動者。」 “未來幾個月我們與主要貿易夥伴達成的全面協議可能很少，甚至很少。”

Piper Sandler相信，川普總統先前表示願意接受一定程度的經濟疲軟，關稅降級的可能性尤其小，「更有可能的是，除非出現更大的經濟痛苦，川普將維持大致與當前水準的關稅水準。我們認為川普的『痛苦門檻』仍然很高，投資人應保持防禦態勢，直到累積證據表明川普的『痛苦門檻』已經達到為止。」

第1季財報季已過三分之一，最繁忙的一周即將到來。至今企業業績優於預期。在已經公布業績的史指成分股中，獲利比預期高出7%，營收比普遍預期高出1%。

但自3周前至今，2025年的獲利前景發生了巨大變化。進入這個財報季時，第1季財報本應是今年最平靜的時期。但由於宏觀經濟狀況和貿易政策都存在諸多不確定性，許多公司對第2季財測持悲觀態度，並放棄全年財測。

因此分析師紛紛調降今年預期，以至今年第1季可能是2025年獲利最高的一季。

過去3周對第2、3、4季的預期明顯降低；第2季可望成為今年最差的一季。