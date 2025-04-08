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確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

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確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

財經組編輯張大仁／即時報導
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美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社
美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。

道瓊工業指數下跌320.01點或0.84%收3萬7645.59點；受關稅憂慮影響，道指4天來累積下跌超過4500點。隨著對中國實施新的關稅，iPhone製造商蘋果的成本將大幅上漲，因而領跌道指。道指盤中最高上漲3.9%。

史坦普500指數下跌79.48點或1.57%收4982.77點。距離進入熊市僅一步之遙，較2月歷史紀錄下跌近19%，並自2024年4月以來首次收於5000點以下。

那斯達克指數下跌335.35點或2.15%收1萬5267.91點。盤中以科技股為主的那指一度上漲4.5%。那指在4天暴跌中下跌超過13%。

美股開盤上漲，交易員表示市場超賣是反彈的原因。而跡象顯示美國將就降低主要貿易夥伴關稅進行談判，也令投資人感到鼓舞。

川普在《Truth Social》上發文表示，他與韓國代理總統進行了「愉快的通話」，有助於提振市場情緒。美國財政部長貝森特也向表示，約有70個國家已與美國接洽進行關稅談判。

然而，市場漲勢還是消失了，蘋果等股票領跌。蘋果早盤上漲逾4%，但收盤下跌4.98%。這家iPhone製造商在過去4個交易日中下跌約22%，是2008年9月金融危機以來最糟糕的4天表現。在此期間，市值蒸發約7110億美元。

新關稅將在12日已實施的10%基準關稅基礎上於午夜後開始實施。白宮確認將對中國商品實施累計104%的關稅稅率。

Brave Eagle Wealth Management投資長魯傑瑞洛(Robert Ruggirello)表示，投資人需要看到貿易政策更加穩定，市場反彈才有支撐，「必須有一定的持久力，企業才能做出長期資本配置決策。他們必須對一致的政策有信心。」

自川普推出關稅措施以來，8日已是市場第4次出現劇烈波動。

由於對川普全面關稅的擔憂加劇，Wayfair收盤下跌12.03%。

為了避免中美貿易緊張局勢的影響，該公司已將生產業務從中國轉移至越南。但川普現在已將貿易戰擴大到全球，對柬埔寨、印尼、泰國、菲律賓和越南等國徵收高關稅。

由於可能受到9日對越南實施46%新關稅的影響，該零售商股價本月已下跌近25%。

舊金山Fed行長戴利表示，她支持聯準會在利率問題上採取觀望態度，「目前我們的政策處於非常好的位置。去年我們將利率降低了100個基點。這使政策處於一個良好的位置，可以保持適度的限制，保持通膨下降，但又不會限制太多以致經濟變得脆弱。」

她補充說：「因此，在經濟成長良好、政策處於良好位置的情況下，我們有時間和能力慢慢行動、謹慎行事。」

戴利今年在負責制訂利率的聯邦公開市場委員會中沒有投票權；她下次投票將在2027年。

在白宮確認對中國產品徵收104%的累積關稅稅率後，蘋果逆轉了早盤的漲勢，下跌4.98%。這家iPhone製造商在中國擁有龐大的供應鏈和市場影響力。

由於川普總統準備簽署行政令支持國內生產，煤炭股票上漲。

Peabody Energy Corporation上漲9.11%，Core Natural Resources上漲6.62%，Ramaco Resources上漲13.92%。

預計川普將指示國家能源主導委員會將煤炭指定為關鍵礦產，並命令聯邦機構在聯邦土地上尋找煤炭並優先考慮開採租賃。

能源部長賴特在接受採訪時表示：「如果想在未來5到10年內大幅提高美國的電力產量，我們就必須停止關閉燃煤電廠。」

iShares航太與國防ETF上漲1.18%，表現優於史指。

通用動力公司、洛克希德馬丁公司和RTX是該國防重點基金的領投成分股。

關稅 川普 越南

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