等待關稅放榜時刻 史指在新一季首日走升

由於市場等待川普總統就其關稅政策推出做出明確表態，史坦普500指數在又一個動盪的交易日中上漲。華爾街也面臨弱於預期的經濟數據壓力。歐新社

由於市場等待川普 總統就其關稅 政策推出做出明確表態，史坦普500指數在又一個動盪的交易日中上漲。華爾街也面臨弱於預期的經濟數據壓力。

史指上漲21.22點或0.38%收5,633.07點，那斯達克指數上漲150.6點或0.87%收1萬7449.89點。道瓊工業指數下跌11.8點或0.03%收4萬1989.96點。史指的震盪走勢與31日的交易模式類似，盤中高點上漲0.7%，但盤中低點下跌近1%。

非必需消費品類股是表現最好的類股。特斯拉上漲3.59%，Nike上漲2.02%。

由於關稅威脅，投資人再次得到糟糕的經濟數據，供應管理協會(ISM)製造業調查結果低於預期且處於收縮區域。美國勞工統計局表示，2月的職缺數量也略低於預期。

展望未來，預計白宮 將於2日公布對幾乎所有國家商品徵收對等關稅的計劃。投資人一直希望採取一種狹隘的方法來徵收稅款，但白宮堅稱，川普的關稅一旦宣布將「立即」生效。

Freedom Capital Markets首席全球策略師伍茲(Jay Woods)表示：「缺乏確定性和保密性讓市場陷入瘋狂。」「不過，我們也做出了修正，因此，觀點是關鍵。」

《華盛頓郵報》報導，川普政府正考慮對美國大部分進口產品徵收約20%的關稅。確切地說，報導引述三位知情人士的話指出，尚未做出最終決定。

這種不確定性導致股市出現雲霄飛車式波動。史指31日觸及6個月低點，隨後有所回升。第1季史指下跌4.6%，而那指下跌10%，是2022年以來這兩個指數表現最差的單季。今年前三個月，道指下跌1.3%。

巴克萊助理副總裁古普塔(Anshul Gupta)在最新報告中寫道：「雖然更高的事件風險為關稅降低的情況下可能出現的反彈創造了空間，但風險可能仍偏向下行，市場可能低估了貿易風險。」

股指漲勢持續受挫。史指於2025年2月19日創下盤中歷史新高並創下收盤紀錄之後的29個交易日中，下跌的時間為59%或17天，上漲的時間為41%或12天。

那麼為什麼市場感覺可能會更糟呢？因為雖然史指2025年至迄今只下跌5%，但較6周前的歷史高點下跌超過9%。此外，自2月高點以來，史指共10次收盤下跌超過1%，只有5次反彈嘗試取得1%以上的收盤漲幅。史指自高點以來的12個上漲日中，有3天漲幅微乎其微，不到0.2%。

例如，2月26日，在連續4天大幅下跌後的第二天，史指上漲不到0.01%。第二天，該股又下跌了1.59%。

投資人正在關注總統川普的關稅，Raymond James華盛頓政策分析師米爾斯表示，不確定性不會很快消失，「我認為將會立即徵收一些關稅，至少是針對所謂的『骯髒15國』，明天課稅範圍可能會稍微擴大一點。我認為也會對世界其他地區展開調查。」

不過，他補充說，調查意味著「至少在接下來的幾個月裡，甚至可能到今年年底，都會經歷一場雲霄飛車式的波動。」

RBC Wealth Management表示，在經歷第1季的動盪之後，未來幾個月股市可能會反彈。

技術策略師史萊默(Robert Sluymer)在最新報告中寫道：「值得慶幸的是，在史指經歷10%的修正後，追蹤2-4個月波動的周線指標顯示超賣現象已過頭，大多數成長型和周期性股票正在測試下一個技術支撐位。」隨著周線指標進入超賣區域並進入財報季，預計，鑑於情緒調查結果相當悲觀，第2季可能會出現策略性反彈。」

該策略師補充說，在第1季疲軟之後，第2季會更強勁，這將與新政府上任後前兩季史指的走勢一致。

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