特斯拉傳終於可在中國推出完全自動駕駛系統

特斯拉（Tesla）在中國大陸北京的一家展售店。 路透

彭博新聞引述知情人士報導，特斯拉 （Tesla）正在為中國顧客準備軟體更新，以提供類似於在美國宣傳為完全自動駕駛（FSD）的輔助駕駛功能。

要求匿名的消息人士透露，相關更新計畫將在未來幾天進行，這將使特斯拉車主能夠在中國的城市街道上，使用輔助駕駛功能。特斯拉預定要通知顧客，這套輔助駕駛系統，將可引導車輛駛出匝道和交叉路口，並能夠識別交通號誌、轉彎，以及處理車道變換和速度改變。

這些輔助駕駛功能，將提供給已為特斯拉稱為FSD功能支付6.4萬元人民幣（約8830美元）的顧客。彭博指出，雖然特斯拉宣稱功能是自動駕駛，但使用該功能時，仍需要持續的人工監視和頻繁介入。特斯拉執行長馬斯克 多年來一直尋求能在中國獲得監管部門的批准，允許FSD上路，同時計劃今年在中國推出這套輔助駕駛系統。

兩位知情人士說，特斯拉讓中國員工有機會先行試用FSD功能，但必須簽署保密協議。

特斯拉的發言人沒有立即回應置評請求。

馬斯克在上個月的特斯拉財報的說明會上表示，特斯拉在中國部署FSD面臨挑戰，因為北京與華府均對特斯拉如何訓練自駕系統以適應當地道路，施加了限制。馬斯克當時說，工程師的解決方法是，觀看網際網路上的中國街道影片，使用這些影片來優化系統的訓練。

據了解，特斯拉草擬的軟體更新說明，特別提醒用戶某些功能的使用時機和效果，可能會因車款和配置而異。知情人士表示，應用於城市街道的功能，將先在部分車款上推出，之後再逐步推廣。

在中國，車輛使用輔助駕駛技術已經愈來愈普遍。電動車龍頭比亞迪 最近就宣傳他們的輔助駕駛系統是「天神之眼」。比亞迪提供不同等級的輔助駕駛系統，最入門等級為6.98萬人民幣（約9630美元）。

特斯拉並未揭露已經有多少中國顧客付費訂購了FSD。鑑於中國當局截至目前一直未核准，市場認為預購的人數應該有限。