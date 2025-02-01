川普2.0關稅大刀將出鞘 美債市不再淡定 殖利率衝高

川普證實1日將對加拿大、墨西哥和中國大陸祭出關稅，重燃通膨疑慮，導致美國公債價格昨日下挫，走向相反的殖利率收在一周來最高。(路透)

美國公債殖利率 31日收在一周來最高水準，因為美國總統川普 的發言人證實，1日將對加拿大、墨西哥和中國大陸課徵關稅 ，通膨顧慮油然而生，導致美國公債價格應聲下挫但全月小幅收漲。

美國2年期公債殖利率31日攀升3.6個基點至4.235%，周線下滑1.4個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

基準的10年期美債殖利率31日躍升5.1個基點至4.566%，全周殖利率下降1.1個基點，但仍略低於1月初的水準，更比1月14日觸及的逾一年高峰4.81%明顯回落。

30年期公債殖利率也勁揚5.1個基點至4.812%，周線升幅為2.7個基點。

道瓊市場數據顯示，2年期、10年期和30年期收盤殖利率都是1月24日來最高。

市場緊盯川普2.0關稅實施細節

白宮發言人李維特說，川普準備在1日對墨西哥和加拿大分別徵收25%的進口關稅，同時對中國大陸加徵10%關稅。此話一出，美國公債從1年期到30年期全面遭遇賣壓，價格摔落、走向相反的殖利率上衝，反映市場對新關稅重燃通膨的疑慮。

周五稍早出爐的通膨數據顯示，Fed偏好的個人消費支出（PCE）物價指數與經濟學家預期相符，剔除食物與能源的核心PCE物價指數上月攀升0.2%，年增率持穩於2.8%。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，這份通膨報告令人欣悅，並表示Fed基準利率未來12至18個月「可能稍稍降低」。

然而，川普1日關稅大刀將出鞘的消息傳出後，再度引燃通膨復熾顧慮，那不但可能粉碎Fed日後進一步降息的希望，Fed將來甚至有被迫升息壓制通膨之虞。本周Fed決議維持利率不變，選擇暫時觀望經濟表現再議。

投資人料定美國財政部新發行的公債將支付更高的利率，紛紛脫售持有的舊債，也助長31日賣壓。

債市反應淡定期告終 波動恐加劇

隨著川普2.0政府就職日逼近，美國公債市場1月上半月惴惴不安，但在月中傳出通膨數據比預期溫和的好消息後，有如吃了定心丸，下半月殖利率回落，例如基準的10年期公債殖利率就從1月14日觸及的4.81%降下來。

但現在看來川普2.0關稅是玩真的，通膨顧慮再起，可能使債市這段反應淡定期告一段落。

Citadel Securities全球利率主管德帕斯說：「政策朦朧不清，使近期和中期的總經展望混沌不明。債市進入一段不確定和可能劇烈波動的時期，所以行情波幅可能擴大。」

一些投資人表示，目前債市反應仍相對淡定，因為交易員仍在觀望川普正式宣布的關稅細節，尚未放棄關稅只是川普談判手段的希望。

DWS Group美洲區固定收益主管卡查波恩說：「債市暫時置之不理，等著看關稅是否真正落實。」

投資人也將緊盯川普的移民、稅務和財政政策動向。倘若川普宣布有助刺激成長的親商政策，殖利率可能進一步升高，甚至可能使Fed升息選項浮上檯面。同時，市場也擔心，關稅和取締無證移民，可能終會推升消費者物價，迫使Fed把利率維持在高檔更久。

未來數周出爐的1月就業以及通膨報告，包括7日公布的非農就業以及12日的消費者物價指數（CPI），對債市至關重要，因為可能影響市場對Fed未來利率路徑的預期。