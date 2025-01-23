Puma發布獲利預警 股價瀉20% 寫逾20年最大跌幅

上季營收不理想 Puma發布撙節計畫。路透

德國 運動用品商Puma上季財報令人失望，宣布撙節開支，並發布獲利預警，導致該公司德國掛牌股價23日一度暴跌逾20%，為20年多來的盤中最大跌幅。

Puma 22日公布上季的息稅前盈餘（EBIT）為1.09億歐元（1.14億美元），淨利為2,400萬歐元，雙雙不如預期。該公司全年淨利也從前年的3.05億歐元，去年下滑至2.82億歐元。

Puma執行長弗洛伊特（Arne Freundt）說：「不滿意我們的獲利能力」。該公司表示，撙節計畫應該能讓EBIT利潤 率到2027年時增至8.5%。Puma 2024年EBIT利潤率為7.1%。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師斯馬利表示，Puma下修了先前展望，原定EBIT利潤率最快在2025年達到8.5%。

Jefferies金融集團分析師葛辛尼克表示，華爾街 分析師可能會調降對Puma今年的獲利預測，將打壓該公司股價。

Puma表示，撙節計畫將縮減人事成本等，但發言人說，該公司總人力將維持穩定，沒有全球裁員目標。

Puma苦於無法帶動新一輪成長，德國競爭同業愛迪達（Adidas）則受惠於復古球鞋需求攀升，21日公布的財報表現優表現於預期。