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日賺逾億人民幣 寧德時代2024年營收降淨利增

記者林宸誼／即時報導
（路透）
（路透）

寧德時代21日晚間發布2024年業績預告，得益於公司技術研發能力與產品競爭力的持續增強，預計淨利潤將達到人民比490億至530億元（約67.4億至72.9億美元），年增11.06%至20.12%之間。相當於每日賺人民幣1.34億元（約1800萬美元）。

寧德時代還預計營收區間為人民幣3,560億元到3,660億元（約489.6億至495.1億美元），年減11.20%到8.71%，主因儘管公司電池產品銷量有所增長，但由於碳酸鋰等原材料價格下降，公司產品價格相應調整，導致營業收入同比下降。

南方都市報報導，目前，寧德時代的行業龍頭地位仍不可撼動。動力電池方面，中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2024年，寧德時代動力電池裝車量為246.01GWh，市占達到45.08%，與上年相比增加了1.89個百分比，而排名第二的比亞迪弗迪電池市占為24.74%。

與此同時，寧德時代還在強化資本市場的國際化布局。2024年12月底，寧德時代官宣，將籌畫發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市。寧德時代募資金額至少為50億美元，最早或於2025年上半年上市。

第三座海外工廠建設正緊鑼密鼓地推進中。2024年12月，寧德時代宣布與Stellantis合資建廠，總投資規模超過40億歐元，預計建設4年。這是寧德時代於海外的第三座工廠，將帶來50GWh的年產能。

儲能電池方面，寧德時代也在近期獲得重大訂單。寧德時代19日官宣，全球可再生能源和可持續城市發展的領導者馬斯達爾（Masdar）宣布，選擇寧德時代作為其在阿拉伯聯合大公國RTC（round the clock）項目中的首選電池儲能系統供應商。

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