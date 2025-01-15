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美推AI晶片管制措施之際 傳黃仁勳正在深圳參加年會

記者黃雅慧／即時報導
圖為2024年黃仁勳訪北京、上海、深圳3處辦公室，參加中國區年會，大跳扭秧歌畫面。（翻攝自芯智訊）
圖為2024年黃仁勳訪北京、上海、深圳3處辦公室，參加中國區年會，大跳扭秧歌畫面。（翻攝自芯智訊）

輝達創始人兼CEO黃仁勳近日行蹤為外界揣測討論，陸媒15日報導，黃仁勳目前身處深圳，在輝達深圳分公司參加年會活動。預計深圳之後還計劃訪問上海和北京，晚些時候飛往台北。

經濟觀察網、21世紀經濟報導引述知情人士說法稱，黃仁勳15日下午抵達深圳，人正在深圳參加輝達年會。

此外，根據我方傳出的訊息，黃仁勳預定15日抵達台灣，來台首站行程將優先拜訪台積電。黃仁勳將率領研發團隊於16日上午拜會台積電。此外封測大廠日月光投控旗下矽品率先發布黃仁勳的公開行程，預告明天將邀請黃仁勳親訪矽品台中潭子新廠。

值得注意的是，黃仁勳訪中之際剛好面臨到美國政府推出AI晶片出口管制措施，但多數觀點認為輝達面對禁令很難多做些什麼，黃仁勳到訪中國頂多表個態。

近日美國商務部工業和安全局發布針對AI晶片的出口管制措施，首次將限制範圍從中國擴展至全球。其中中國被列為高風險國家，無法通過任何渠道進口英偉達的先進AI芯片。有代理商稱這次限制令等於封了大陸企業獲取輝達晶片的「後門」。

IT之家報導，黃仁勳去年就曾到訪中國大陸，看望輝達位於北京、上海、深圳三處辦公室員工並參加 2024 年會。他去年為北京、上海、深圳三地的年會準備了不同的活動，並在年會上身著「大花背心」與員工們一起扭秧歌，以慶祝龍年春節。同時還帶著一個裝滿現金紅包的行李箱，以抽獎的形式向員工發放，以此表達對團隊的感激之情。

黃仁勳 輝達 晶片

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