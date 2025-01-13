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美國擬3級列管AI晶片 專家：中國AI發展將弱化

中央社記者張建中新竹13日電
美國政府宣布，人工智慧晶片出口將分3級管制，並限制「封閉式AI模型權重」出口中國等被列為第3級國家。（路透）
美國政府宣布，人工智慧晶片出口將分3級管制，並限制「封閉式AI模型權重」出口中國等被列為第3級國家。（路透）

美國政府宣布，人工智慧晶片出口將分3級管制，並限制「封閉式AI模型權重」出口中國等被列為第3級國家。產業專家表示，美中2大陣營壁壘將更加分明，中國AI發展勢將弱化，台灣則可望有更多國際合作機會。

產業專家指出，美國將台灣、日本、韓國等18國列為第1級關鍵盟友和夥伴，不受任何限制。將中國（含香港、澳門）、俄羅斯及伊朗等約22國列為第3級管制國家。隨著美國分級管制，將使得美中2大陣營壁壘更加分明。

此外，美國透過對第2級管制國家設定門檻，主要防堵中國等第3級管制國家透過「白手套」取得AI晶片的漏洞。

專家表示，美國過去對中國的出口管制以人工智慧（AI）晶片、半導體製造及相關設備等硬體為主，這次管制進一步限制「封閉式AI模型權重」出口，擴及軟體部分，勢將使得中國AI發展遲緩，美中2大陣營發展差距將快速拉大。

專家說，台灣具有半導體製造優勢，可在全球安全供應鏈有所貢獻，IC設計業也將有更多國際合作空間，並可透過與美國、英國和法國等盟友合作，加速AI模型發展。

專家表示，美國的管制措施短期可能影響輝達（NVIDIA）等業者在中國及中東市場的業務；不過AI發展仍處於初期階段，未來隨著AI應用擴及百工百業，廠商依然可以受惠AI長期成長商機。

美國總統拜登（Joe Biden）在卸任前提出「人工智慧擴散臨時最終規則」（Interim Final Rule on Artificial Intelligence Diffusion），將有120天的時間供公眾提出意見，也將給予業界1年時間調整，以符合新的安全標準。

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