無視Fed通膨示警 史指微幅走升 道指漲逾百點

由於通膨壓力持續存在，交易員評估了聯準會未來降息的可能性，史坦普500指數小幅上漲。路透

由於通膨壓力持續存在，交易員評估了聯準會未來降息的可能性，史坦普500指數小幅上漲。

史指上漲9.22點或0.16%收5918.25點；那斯達克指數下跌10.8點或0.06%至1萬9478.88點。道瓊工業指數表現出色，上漲106.84點或0.25%收4萬2635.2點。三大指數可望連續第二周下跌。

聯準會12月會議紀錄顯示，幾乎所有委員會成員都認為通膨前景的上行風險增加，加劇了投資 人對今年降息次數可能低於預期的擔憂。

會議記錄寫道：「在討論貨幣政策前景時，與會者表示，委員會已經處於或接近適合放緩政策寬鬆步伐的階段。」

由於投資人押注候任總統川普的關稅和稅收計畫可能導致通膨飆升，債券殖利率 一直在攀升，但8日交易時段債券殖利率一直在波動。10年期美國公債殖利率一度突破4.7%，接近4月底水準。

在消化本周的一系列經濟數據後，投資人目前正在等待10日的12月非農業就業報告。

LPL Financial首席經濟學家羅奇表示：「由於川普政策的不確定性，預測者發現越來越難以預測利率、經濟成長和通膨走勢。」「如果10日公布的就業數據出乎意料，市場可能會變得更加波動。」

Palantir是2024年史指漲幅最大的股票之一，漲幅超過340%，但本周連續第3天下跌，收跌2.51%。在匯豐銀行調降評級後，晶片製造商超微半導體公司(Advanced Micro Devices)下跌4.31%。

TD Cowen表示，可口可樂 近期的回檔提供了一個有吸引力的買入機會。

分析師莫斯考(Robert Moskow)調升該股評級並重申其75元的目標價，暗示未來上漲空間超過20%，該股8日上漲1.43%。莫斯考表示，從長遠來看，可口可樂的國際市場人均飲料消費量將持續成長。

他在給客戶的最新報告中表示：「可口可樂在國際上成功重新獲得加盟經營權以及在國內表現出色，繼續保持領先地位。」「我們認為該股最近的回跌是反應過度。」

這家飲料巨頭過去三個月下跌約12%。

巴克萊美股策略主管克里希納(Venu Krishna)寫道，集中度是2025年初的一個主要風險，市場大部分漲幅取決於少數幾家大型科技公司的表現。

他寫道：「截至10月，史指成分股中跑贏指數的股票比例升至一年多以來最高水平，但在2024年最後兩個月急劇下降。」「我們的美股擴充後一籃子股票同期也有所減弱。」

他補充說：「大型科技股目前占史指權重29.3%，貢獻去年史指漲幅的一半，略低於2023年的56%。」

華爾街股市7日表現不佳，部分原因是大型科技股大幅下跌。

輝達執行長黃仁勳8日在分析師日上表示，量子電腦還需要幾年的時間才能實現，量子電腦類股暴跌。

他說：「如果你說15年後才會出現非常有用的量子電腦，那麼這可能還為時過早。」「如果說30年，那可能已經太晚了。但如果選了20年，我想我們很多人都會相信。」

Rigetti Computing下跌45.41%，而IonQ下跌39%。D-Wave Quantum下跌36.13%，而Defiance Quantum & AI ETF下跌4.61%。Quantum Corp下跌了30.33%。

由於森林大火摧毀了洛杉磯地區的房屋和基礎設施，數千人逃離洛杉磯地區，愛迪生國際下跌10.18%，創下2020年3月以來最糟的交易日。

報導指出，Constellation Energy即將達成收購Calpine Corp，其股價8日下跌4.61%。

知情人士向《彭博》新聞透露，Constellation正與Calpine的私募股權所有者商談一項交易，該交易將使該公司的估值達到300億元。

Constellation是美國最大核電廠營運商。Calpine則是一家營運天然氣和地熱廠的業者。

Constellation過去一年備受投資人關注，因這家電力公司被看好在資料中心熱潮中扮演重要角色。舉例來說，去年9月該公司與微軟達成售電協議，宣布重啟三哩島核子反應器。