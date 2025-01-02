延續去年底低迷 美股今年首日交易下跌 道指挫逾150點

隨著2024年底的低迷延續至1月，美股在新年第一個交易日波動中下跌。美聯社

隨著2024年底的低迷延續至1月，美股在新年第一個交易日波動中下跌。

藍籌股道瓊工業指數下跌151.95點或0.36%收4萬2392.27點。史坦普500指數下跌13.08點或0.22%收5868.55點。那斯達克 指數下跌30點或0.16%至1萬9280.79點。史指和那指已連續5個交易日下跌，是去年4月以來最長的連續下跌。

美股早盤最初上漲，道指盤中上漲超過300點，但在近中午時漲幅逆轉。道指盤中從高點到低點的波動幅度超過700點。

科技巨擘蘋果拖累市場，下跌2.62%。特斯拉2024年年度交車量下降後，股價下跌6.08%。

2024年股市穩健收尾。史指飆升23%，但年底出現1966年以來首次連續4天下跌。

Edward Jones資深投資 策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示：「如果考慮市場前進兩步、後退一步，那麼在經歷輝煌的2024年之後，我們正處於後退一步的階段。估值和情緒已經轉向樂觀、欣喜的一面，所以我們會看到市場在短期內克服了超買狀況。」

連跌意味著「聖誕行情」將很難實現。這個著名的市場指標通常以一年中最後5個交易日和1月前2個交易日的股票上漲為特徵。根據自1950年以來的《道瓊》市場數據，史指在此期間平均上漲1.3%，幾乎80%的時間都會上漲。

公債殖利率 也出現波動，指標10年期公債殖利率一度升至近4.6%，隨後回落。對於擔心股市估值的投資人來說，較高的利率可能會使固定收益成為有吸引力的選擇。

SoFi 投資策略主管 Liz Young Thomas 在《半場報告》中表示，「如果不想在歷史高點買入，現在仍然可以賺到很多現金。就在一旁觀望，等待更好的切入點，並等待某些股票。」

假期縮短的本周經濟數據較少，但初請失業金人數報告顯示，首次申請失業救濟人數和持續申請失業救濟人數均逐周下降。

主要股指今年開局令人失望，但背後的故事卻更為正面。FactSet數據顯示，紐約證券交易所(NYSE)的股票上漲和下跌各佔一半。在那斯達克交易所，上漲的股票實際上多於下跌的股票。

最近幾周，市場廣度變得尤為重要，因為12月的情況很差，即使在市場平均水平攀升的日子也是如此。

匯豐銀行表示，由於聯準會在12月會議上發出強硬訊號，幾乎所有資產類別都開始「遭受損失」。

該行首席多元資產策略師凱特納(Max Kettner)在最新的報告中寫道：「聯準會的鷹派轉向促使殖利率進一步上升，引發我們所說的危險區。」「這意味著1月幾乎所有資產類別都可能保持波動，但由於基本面仍然穩固，應該會創造有吸引力的切入點。我們認為2025年上半年將帶來適當的金髮女孩背景。」

他補充說，在美國科技股進一步下跌的情況下，他仍然看好該類股。

富國銀行今年對銀行業的前景持樂觀態度。分析師梅奧(Mike Mayo)在給客戶的最新報告中表示：「這是3年來銀行業最積極的監管變革環境。」「預計淨利息收入、貸款、存款、資本市場、營運槓桿、每股收益成長和監管監督都會出現變化；一切都會變得更好。」

他重申花旗集團是他2025年的首選，並表示該銀行在每股盈餘、效率和回報方面的改善應該優於同業。他談到花旗時表示：「預測2025-2026 年該股將迎來一個關鍵時刻，屆時回報率將從破壞價值轉向創造價值。」

道富銀行和摩根大通是梅奧最喜歡的其他個股。他表示，兩家銀行第4季業績應該會超出市場普遍預期。

衡量美元兌其他6種貨幣表現的美元指數上漲0.7%，達到2022年11月以來的最高水準。