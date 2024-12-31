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全球國防產業將迎活絡交易 急追AI、無人機與太空領域

編譯葉亭均／綜合外電
國防企業預料出現交易活動激增的情況。圖為貝宜系統在7月法恩堡航空展進行展示。(路透)
國防企業預料出現交易活動激增的情況。圖為貝宜系統在7月法恩堡航空展進行展示。(路透)

國防企業正為購併交易活動激增做準備，因為許多企業尋求將愈來愈高的現金部位投資於AI、精密無人機太空系統等科技領域，也反映包括烏克蘭在內的全球衝突已經加速新技術的開發。

根據Vertical Research Partners的分析，15大國防合約承包業者在2026年預期將坐擁約500億美元的自由現金流，幾乎是2021年底合計現金流的兩倍。

儘管大型企業預料持續把資金投入庫藏股或提高股息，但交易活動預期也會增加。

貝恩顧問公司合夥人希恩（Michael Sion）表示，預期航太與國防購併活動增加，同時預料來自私募股權和創投業者的資金會湧入，「許多企業正尋求擴展業務，為先進技術做準備」。他還說，較大型的企業將追求國防領域中成長較快速的部分，像是太空和國防電子。

另據貝恩的一份新報告，國防領域的創投交易價值在過去十年來增加18倍，部分是由商業和國防技術整合所帶動。

原先，尤其包括歐洲在內的許多投資人基於道德疑慮，一直不願投資這一領域，但大約三前年俄羅斯入侵烏克蘭後，投資人的態度丕變。

國防產業近期的企業交易，包括英國航太公司貝宜系統（BAE Systems）2023年宣布以56億美元，收購美國極為重要的太空系統供應商Ball Aerospace。此外，美國國防業者L3Harris在2022年底同意收購火箭引擎製造商Aerojet Rocketdyne。

2024年11月，無人機製造商AeroVironment宣布將透過全股收購方式，以約41億美元收購以無人機隊和反無人機技術聞名的公司BlueHalo。AeroVironment執行長納瓦比（Wahid Nawabi）表示，該公司計畫成為聚焦於「國防技術」的新一代主要合約承包業者，打造能滿足美國國防部需求的公司，包括「無人系統、滯空彈藥、太空通訊……電子戰和網絡安全」。

Vertical Research Partners分析師斯塔拉德表示，可能會有一些像是無人機、AI和雷射等國防技術等交易活動，但大型主要承包商進行高端整併是不太可能的，因為在美國國防產業，在主要層級已經是高度的整合。

無人機 太空 投資

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