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否認減產磷酸鋰 中電池大廠寧德時代駁傳聞 稱需求旺盛

記者謝守真／即時報導
針對有消息指中國電池大廠寧德時代將於明（2025）年元月減產磷酸鐵鋰，寧德時代27日發文否認，並指新能源市場發展良好，需求旺盛，公司還致力於攜手供應商夥伴共推技術進步與創新。（路透）
針對有消息指中國電池大廠寧德時代將於明（2025）年元月減產磷酸鐵鋰，寧德時代27日發文否認，並指新能源市場發展良好，需求旺盛，公司還致力於攜手供應商夥伴共推技術進步與創新。（路透）

針對有消息指中國電池大廠寧德時代將於明（2025）年元月減產磷酸鐵鋰，寧德時代27日發文否認，並指新能源市場發展良好，需求旺盛，公司還致力於攜手供應商夥伴共推技術進步與創新。有機構認為，料至2026年全球鋰電池出貨量分別為1704GWh、2081GWh、2387GWh，三年複合年均增長率為27%，市場需求呈現穩定增長態勢。

證券時報，寧德時代27日在投資者互動平台說，公司2025年1月計劃減少磷酸鐵鋰生產的相關傳聞不屬實。寧德時代表示，目前新能源市場發展良好，需求較為旺盛，公司一直與供應商良好互動合作，共同推動產業發展。同時，公司也致力於攜手供應商夥伴共同推動技術進步與創新，共享產業發展紅利。

央視新聞提到，中國汽車動力電池產業創新聯盟日前公布的數據顯示，11月，中國動力及其他電池合計產量為117.8GWh，月增4.2%，年增33.3%。其中，磷酸鋰電池占比達79.3%。

國聯證券研究所預測數據顯示，料2024至2026年全球鋰電池出貨量分別為1704GWh、2081GWh、2387GWh，三年複合年均增長率為27%，市場需求呈現穩定成長態勢。

海通國際研發則認為，未來隨鋰電產業鏈原料成本不斷下降，政策扶持疊加終端需求不斷提升可望推動新能源車銷售持續增長，鋰電產業鏈需求將隨即逐步提升。

此外，信達證券研判，2024年首季開始是庫存周期上行的拐點，存在表觀出貨進一步上修的可能。總體預計2024年至2026年鋰電需求分別為1521GWh、1934GWh、2332GWh，年增分別為36%、27%、21%。鋰電板塊觸底，核心新技術2025年開啟規模化。

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