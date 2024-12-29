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法國富豪身價大縮水 今年合計減700億美元 但1品牌成長

編譯魏紹揆／綜合外電
精品類股今年來暴跌，重創法國億萬富豪的身價。(美聯社)
精品類股今年來暴跌，重創法國億萬富豪的身價。(美聯社)

對法國最有錢的億萬富豪們來說，2024年是不堪回首的一年，因精品需求疲弱、政治不穩定，使他們的身價縮水幅度寫下歷史紀錄。

根據彭博億萬富豪指數，路易威登（LVMH）創辦人暨執行長阿諾特、萊雅集團（L'Oreal）繼承人梅爾斯、開雲集團（Kering）老闆皮諾等人的財富，今年來合計減少約700億美元。這是因為他們執掌的公司股價大跌、淪為法國股市大輸家所致，例如開雲今年來股價已下跌41%。

疫情封城期間一度登上全球首富的阿諾特，今年來淨資產減少310億美元，儘管縮水幅度是全球前500大富豪之中最多，如今他仍是地表第五有錢的富豪；梅爾斯長期是全球最富有的女性，去年更成為首位財富超過1,000億美元的女性，如今她失去這兩個頭銜。

現年88歲的皮諾，他的身價已從2021年8月高點大幅減少64%，至220億美元，是這段時間內仍名列彭博億萬富豪指數的人中，財富縮減最多的一位，主要是開雲旗下最大時尚品牌Gucci陷入麻煩所致。

中國的消費者已減少購買皮革製品、名牌禮服和護膚品，而包含Gucci在內的精品業者正以新的管理階層與策略來應對困境。巴尼耶內閣垮台等法國的政局動盪，也削弱投資人對該國資產的興趣。

愛德蒙羅斯柴爾德資產管理公司基金經理海亞特說：「原本認為中國顧客能扮演2024年精品業的成長引擎，但這沒有實現」，「在連續三年帶來出色成長的報復性消費減弱後，精品業也顯露了疲態」。

駐巴黎的Carmignac投資委員會成員托澤特表示：「對精品業來說，這是回到現實，確實如此」，「自2023年以來所發生的狀況是恢復常態」。

但並不是所有的精品業者都受到同樣的打擊。由於愛馬仕（Hermes）的產品定位瞄準最有錢客戶，該公司第3季的銷售額逆勢成長。該公司今年迄今股價上漲約18%。

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