我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

中國記憶體削價競爭 市場下修三星、SK海力士本季獲利預期

編譯陳律安／綜合外電
DRAM價格低迷，拖累市場對SK海力士與三星的獲利預期。（路透）
DRAM價格低迷，拖累市場對SK海力士與三星的獲利預期。（路透）

受資訊科技產品需求不振、成熟製程DRAM價格滑落影響，已拖累市場對三星電子、SK海力士第4季的獲利預期。

根據FnGuide，止於25日，券商預期三星電子第4季的營業利益為9.22兆韓元（63億美元），比一個月前的預期下修近5%，原因是在電子產品需求低迷、以及中國企業削價競爭的影響下，導致成熟製程的記憶體晶片供過於求。

DRAMeXChange的數據顯示，個人電腦最常用的DDR4 8GB 1Gx8記憶晶片模組，在7月時的均價為2.1美元，到11月僅剩1.35美元，跌幅達35.7%。市場觀察家說，DRAM晶片價格滑落，主因是中國廠商的削價競爭，長鑫存儲、晉華集成電路把DDR4 8GB晶片的價格定在0.75–1美元。

成熟製程DRAM晶片價格低迷，對三星電子的衝擊更大，因為高頻寬記憶體（HBM）晶片目前只占該公司一小部分的獲利。在人工智慧題材的帶動下，HBM的需求躍升。

SK海力士目前是舉世最大的HBM供應商，情況略優於三星電子，但SK海力士同樣受累於傳統記憶晶片市場的疲弱，獲利預期也遭下修。

截至25日，市場預估，SK海力士第4季的獲利為8.05兆韓元，比一個月前的預期下調1.2%。

不過，Daol投資&證券公司分析師高永敏（音譯）表示，在今年第4季的疲軟表現後，三星電子與SK海力士的業績可望回溫。市場預期，這兩大南韓晶片製造商將加速朝HBM業務轉型，以把握AI處理器日增的需求。

晶片 三星 投資

上一則

全世界擁有最多土地的大地主是誰？答案是美國政府

下一則

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

延伸閱讀

美中晶片戰再升溫 韓半導體商減少對中國依賴

美中晶片戰再升溫 韓半導體商減少對中國依賴
拜登趕在川普就任前 獎勵韓國SK海力士4.5億美元

拜登趕在川普就任前 獎勵韓國SK海力士4.5億美元
SK海力士新款HBM4傳採台積電3奈米 明年下半年出貨Nvidia

SK海力士新款HBM4傳採台積電3奈米 明年下半年出貨Nvidia
憂川普上任後砍晶片補助 三星、SK海力士急採行動強化營運

憂川普上任後砍晶片補助 三星、SK海力士急採行動強化營運

熱門新聞

巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
南韓國民所得毛額（GNI）雖在過去70年間翻漲540倍，但成長速度趕不上整體經濟擴張的步伐，可支配所得的成長步調更是落後。（路透）

南韓人均國民所得70年來翻漲540倍 為何如今人人喊苦？

2024-12-24 04:48
華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東，25日發布影片，為即將到來的 2024 華為花粉年會預熱。他表示，今年華為上市了別人想得到但做不出來的產品，「明年會有大家想不到的產品，未來還有大家不敢想的產品！」（圖／取自余承東微博）

美國5年制裁失敗？余承東：華為明年有大家想不到的產品

2024-12-25 11:10

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥