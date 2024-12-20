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「買一年的貨」美企囤貨避關稅戰 阿里12月GMV年增30%

記者林宸誼／即時報導

隨著國際貿易格局的轉變，企業對企業（B2B）平台的需求迅速上升。阿里巴巴自12月以來，商品成交總額（GMV）年增30%，全球流量、支付買家數等核心指標也都出現上漲。

尤其在美國市場，當地零售商則加大「囤貨」力度，許多美國買家因應當前外貿情勢，希望一次性採購未來一年的庫存。

其中，歐洲市場的增速最快，支付買家數增幅接近40%。在法國、德國、義大利、西班牙等歐洲國家中，阿里這一僅面向企業的B2B電商APP，已成功闖入下載榜前五，在法國排名更是躍升至前三。

以法國為例，在阿里發展最快的行業包括：服飾、箱包、鞋靴、健康護理、禮品工藝及消費電子等，這些領域的支付買家數增幅均超過100%。

而在美國市場，當地零售商則加大了「囤貨」力度。許多美國買家因應當前外貿情勢，希望一次性採購未來一年的庫存。阿里所有美國市場行業都出現增長，其中增長最快的行業為服飾、消費電子、美妝、運動娛樂及汽車零配件等日用品。

同時，亞太、中東、拉美等其他市場的客戶也在快速轉向透過Alibaba.com進行採購，尤其是當地基礎建設熱潮帶來的機械設備採購需求大幅增長。在像墨西哥等快速增長的市場，消費電子、服飾、汽車零配件等商品的需求也在迅速上升。

阿里台灣總經理陳寶圭指出：「在當前激烈的全球競爭中，企業運用線上B2B外貿平台已不再是選擇，而是企業未來生存的必然之路。」

他指出，隨著技術日益成熟，台灣中小企業應該把握數位轉型的契機，及早運用線上AI外貿工具，提升市場競爭力。只有積極擁抱變革，才能在瞬息萬變的市場中穩步前行，開創更具韌性和前景的未來。

為了協助企業走向全世界，阿里持續舉辦更多的商家培訓及AI跨境峰會等活動，提供實用的外貿指導。特別是推出的全流程AI外貿工具和AI普惠方案，能大幅降低台灣企業前進新市場的門檻，並大幅提高行業、業務、管理和分析的效率。

AI 零售商 義大利

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