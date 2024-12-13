業績直直落 梅西百貨月底前關閉65家店

「梅西百貨」業績節節下滑，宣布本月底前將結束65家分店營業，不過尚未宣布具體關門名單，但許多員工深恐自己即將淪為失業名單其中一人。(美聯社)

知名連鎖零售業 者「梅西百貨 」(Macy's )業績節節下滑，宣布本月底前有65家分店歇業，不過尚未宣布具體關門名單，但許多員工深恐自己即將淪為失業名單其中一人。

據每日郵報(Daily Mail)報導，梅西11日公布最新財報，截至11月季度銷售額下降2.4%，2024年預估獲益大幅下調，年初新上任執行長史普林(Tony Spring)也向投資人宣布：「目前我們已經預定今年底關閉約65家分店。」 隨即梅西股價應聲暴跌逾12%，所幸12日大致回升，不過今年以來梅西股價跌幅已經超過15%。

報導指出，隨著電商平台崛起，百貨零售業失去競爭力，郊區購物中心一家家倒閉，梅西無可避免銷售量直線下滑，於是今年2月間宣布三年內結束150家分店，預計年底前關閉55家分店，如今計畫超前，而且150家分店歇業後，梅西只剩350家分店，與2008年擁有1100家的盛況簡直不可同日而語。

另外梅西一名負責核算費用的會計近三年來蓄意隱匿超過1億5000萬元運費，雖然梅西宣稱此案純屬個案，但已經讓該公司全年蒙受7900萬元損失。

儘管梅西還有更多分店陸續歇業，不過GlobalData Retail總經理桑德斯(Neil Saunders)對於梅西未來發展仍持正面看法；他說：「梅西前景錯綜複雜，分店繼續大幅萎縮，但不至於在百貨業墊底，這是優勢。」並強調：「梅西會力拼業績成長、創造獲利並真的獲利，所以不可能會破產。」

報導指出，全國零售實體店面受到盜竊激增與利潤萎縮的雙重打擊，堪稱進入「零售末日」危機，2024年前四個月，全國零售業累計已有近2600家商店關門大吉。