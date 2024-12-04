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Fed 三官員避談是否支持本月降息 同意利率走低趨勢

編譯黃淑玲／即時報導
舊金山聯準銀行總裁戴利今年在決定利率政策的聯邦公開市場委員會有投票權。（路透）
舊金山聯準銀行總裁戴利今年在決定利率政策的聯邦公開市場委員會有投票權。（路透）

聯準會（Fed）三位官員3日表示，他們持續相信美國通膨會向著聯準會的2%目標前進，暗示支持未來的更多降息行動，但沒有人強力贊成或反對在兩周後的利率會議上降息。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）接受福斯商業新聞訪談時指出，「為了讓經濟保持在一個良好的狀態，我們必須繼續調整政策」，「無論是在12月還是之後的某個時間，我們將有機會在下次會議上辯論和討論這個問題，但關鍵是必須保持利率往下走的政策，以適應經濟形勢」。

不過她說，12月是否降息尚不確定，「我們在此必須保持開放的胸襟」。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）在芝加哥一場演講會上，也沒有透露太多他對本月利率會議結果可能會是如何的看法。他只是表示，「未來一年裡，我覺得利率還要從現在的水準往下走相當多。然而情況是會改變的，我們因而每六周就會開會」。

聯準會（Fed）理事庫格勒（Adriana Kugler）參加底特律一個活動致詞時提到，聯準會的決策，不會是按照任何既定路線，而是密切跟著發布出來的經濟數據做出判斷。庫格勒說，她認為最新的通膨數據仍符合通膨在向2%目標前進，但「任務尚未完成」，尤其是住房服務通膨仍然很高。

路透分析，聯準會官員近來對於利率走向的評論，一直保持警覺，不給出太多指引，特別是川普上個月確定當選美國總統之後。川普揚言對外要加徵關稅，對內要為個人與企業減稅，打擊非法移民，這些政策一旦實施，可能就會改變美國的經濟前景。三位3日發言的聯準會官員都強調，聯準會對於尚未頒布的政策，無法回應。

現在到17日和18日的聯準會利率會議之間，兩周裡還有幾個關鍵經濟數據將公布，包括就業市場和消費者通膨數字。聯準會另一位理事沃勒（Christopher Waller）周一說，他傾向本月再度降息。主席鮑爾4日有演講活動，會是他在本月利率會議之前，最後一場公開談話。

聯準會 利率 降息

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