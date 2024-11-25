華爾街歡迎川普提名新財長貝森特 道瓊早盤漲逾400點

道瓊指數25日早盤大漲逾400點，顯示華爾街對川普新財長人選貝森特感到樂觀。(路透)

美股道瓊工業指數25日早盤大漲444點，或1%，史坦普500指數和那斯達克綜合指數也分別漲0.7%和0.8%，顯示市場對川普 新政府提名出身華爾街的貝森特為財政部長感到樂觀。費城半導體指數漲0.8%，英特爾漲逾4%，因為CNBC報導美國商務部即將談定給予英特爾80億美元補貼。

美國總統當選人川普22日提名避免基金K Square集團創辦人貝森特（Scott Bessent）為財政部長，終結了外界多周來的猜測。有些投資 策略師認為，貝森特可能會採取措施來限制政府進一步借款，儘管他將會貫徹川普的財政和貿易競選承諾。

邁阿密加密基金Asymmetric執行長麥坎表示：「這項提名之優點在於貝森特是個財政保守派。這為未來的川普政府更有財政紀律做好準備，這也是市場真正樂見的情況。」

在川普提名貝森特之後，美國公債殖利率 也出現下滑，10年期公債殖利率下滑逾11個基點至4.293%，2年期公債則下滑逾6個基點至4.303%。價格反向走升。

英國投資平台AJ Bell投資總監莫爾德表示：「和一些川普支持的言論相比，貝森特對關稅的立場被認為較不那麼激進。公債殖利率的下滑暗示著對進口關稅將帶來新一波通膨壓力的擔憂已經舒緩。」

大型銀行股25日早盤上漲，富國銀行上漲0.8%、摩根士丹利漲0.9%，「川普交易」熱門股的特斯拉漲1.2%。至於其他大型股，字母和亞馬遜分別上漲1.8%和2.1%。