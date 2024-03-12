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Nvidia不再是華爾街最愛AI股 誰來接棒？

編譯季晶晶／綜合外電
Nvidia不再是華爾街最愛AI股。（路透）
Nvidia不再是華爾街最愛AI股。（路透）

華爾街最近都在猜，哪支AI股能接替輝達（Nvidia）成為股市新寵兒。

Nvidia上周五的股價走勢出現戲劇性逆轉。在盤初大漲逾5%之後，以下跌逾5%做收。單日超過10個百分點的反轉，很像2000年3月網路泡沫頂峰期或接近頂峰時會看見的狀況。

Marketwatch專欄作家Mark Hulbert還指出，根據他追蹤的表現優於大盤的投資通訊，Nvidia不再是它們最愛的AI股。

目前排名第一的是蘋果，有三份投資通訊推薦買進。排第二的有Meta Platforms和微軟兩家公司，各有两份投資通訊推薦。Nvidia下滑到第四名，共列的還有其他九支股票：Google母公司Alphabet、亞馬遜、 英特爾、Ametek、Lattice Semiconductor、Netflix、甲骨文、高通和德州儀器。  

另有一個跡象顯示Nvidia不再是投資顧問的心頭摯愛：69支非AI股在跑贏大盤的投資通訊裡更受歡迎。各有三份投資通訊推薦的股票是全州保險（Allstate）、必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）、 健保商CVS Health、通訊媒體業者Comcast、消費金融服務公司Synchrony Financial、泰森食品（Tyson Foods）。 

投資人可能疑惑，如果Nvidia的萬丈光芒開始減弱，該股賣空率為何不高。MarketWatch報導，Nvidia流通股目前僅1.17%被賣空，根本排不上號，賣空最嚴重的有75%的流通股被賣空。

Hulbert解釋，根據哈佛大學教授Andrei Shleifer和芝加哥大學教授Robert Vishny幾十年前的研究，交易商避免做空Nvidia，與這支股票是否被認為脆弱易崩盤沒有關係，賣空者迴避的理由主要是該股極不穩定，或者深受投資人亢奮情緒影響。

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