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沃爾瑪傳洽談收購電視廠牌Vizio 以拓展廣告業務

編譯陳律安／綜合外電
零售巨頭沃爾瑪正在洽談收購電視廠牌Vizio。路透
零售巨頭沃爾瑪正在洽談收購電視廠牌Vizio。路透

知情人士透露，美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）正洽談以逾20億美元，收購智慧電視製造商Vizio，從而獲得更多銷售廣告與兜售產品的空間，強化與亞馬遜競爭的實力。

華爾街日報（WSJ）報導，沃爾瑪提議併購Vizio的談判還在進行中，也可能不會成功。沃爾瑪向來是Vizio的最大客戶，旗下通路銷售額最高的電視品牌正是Vizio，但沃爾瑪看中的市取得電視廣告銷售與收視數據，進而壯大廣告營收，而不是要賣更多電視機。電視作業系統的擁有者能夠掌控電視的廣告銷售與收視數據。

在大型零售商打造自家廣告業務並且相競爭之際，這樁談判凸顯消費者數據和投放廣告空間的重要性。沃爾瑪正測試透過聯網電視販售廣告，若成功收購Vizio，將取得電視作業系統、更多廣告投放空間及廣告收視數據，增添對廣告主的吸引力。

Vizio在2002年由王蔚創立，他曾多次創業，在一場導致半數乘客罹難的空難中，奇蹟似地生還。該公司以銷售低價電視聞名，近年也是圖跨足廣告和串流事業，販售電視開機時和部分免費影音服務的廣告欄位。

廣告科技業者Sumulmedia執行長墨根指出，沃爾瑪能藉此交易掌控龐大的自有收視數據，還能結合期消費者購買行為數據，

沃爾瑪的多數美國營收來自利潤較低的食品生鮮雜貨業務，但該公司主管認為，能藉由Walmart Connect廣告部門賺進更豐厚的獲利，再透過店內銷售產品的引擎以外，擴增現金來源。沃爾買預測，在2025年前，65%的門市服務將由自動化提供，有助節省成本，投入更多資金於加快送貨等服務。

亞馬遜既是電商巨擘、也是美國第三大廣告巨頭，正在拓展自家的智慧電視業務，在聯網電視作業系統的市占率為17%。

沃爾瑪 亞馬遜 華爾街

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