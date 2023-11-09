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以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

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以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

編譯葉亭均／即時報導
資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）已註冊要成立一檔以太幣信託。（路透）
資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）已註冊要成立一檔以太幣信託。（路透）

資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）已註冊要成立一檔以太幣信託，這可能是邁向請求監管機構核准與以太幣連動的ETF的第一步。以太幣價格大漲10%，突破2000美元，創下4月以來最高。

貝萊德在9日將iShares以太幣信託註冊為一檔德拉瓦法定信託，也就是法律認可的信託。那斯達克9日也提案要將這檔信託上市並交易股票。

以太幣價格大漲逾10%至2118美元，創4月以來最高；比特幣勁揚2.56%至36553美元，徘徊在18個月高點。

今年稍早，貝萊德同樣註冊一檔比特幣信託，接著在一周後向美國證管會（SEC）申請推出一檔現貨比特幣ETF。

貝萊德拒絕回應現在註冊成立一檔以太幣信託是要為ETF申請案鋪路的說法。

迄今，大約十多家ETF業者已經申請成立現貨比特幣ETF，或者將現有的產品轉成現貨ETF，這帶動了比特幣近期的漲勢。

SEC迄今尚未核准任何一檔現貨比特幣ETF，而先前只核准與加密貨幣期貨合約連動的ETF。SEC主席詹斯勒主張，現貨比特幣市場容易出現詐欺與操縱市場的行為。

多家已經申請推出現貨比特幣ETF的業者，也已經尋求SEC核准現貨以太幣ETF，包括方舟投資管理公司、景順（Invesco）與VanEck。

另外，瑞銀集團（UBS）已加入滙豐控股（HSBC）等同業的行列，允許在香港的客戶能夠交易部分與加密貨幣連動的ETF。

比特幣 以太幣 貨幣

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